ABD'de nükleer alarm: Bu uyarı yapıldı!

ABD basını başkent Washington’da bulunan ve ABD’nin en büyük nükleer santrallerinden biri olan Hanford Nükleer Santrali’nde çalışanlara, "Sığınaklara gidin" uyarısının yapıldığı aktarıldı.

Yapılan haberlerde uyarının çalışanlara mesaj yolu ile gönderildiği belirtildi.

Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda gönderilen mesajda, “En yakın sığınağa gidin ve ikinci bir duyuruya kadar hiçbir şey yiyip içmeyin” ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.