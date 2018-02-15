ABD'de bir liseye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD bir kez daha liseye düzenlenen silahlı saldırıyla sarsıldı. Stoneman Douglas Lisesi'sinde bir saldırganın çok sayıda kişiyi silahla vurduğu açıklandı. Saldırgan gözaltına alınırken, öğrencilerin olayı tatbikat sandıkları kaydedildi. Yakalanarak gözaltına alınan saldırganın 19 yaşındaki Nicolas Cruz olduğu öğrenildi.

Amerikan medyası 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu fakat ilerleyen dakikalarda bu sayı değişti. Son açıklamaya göre kanlı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var.

Saldırganın ağır silahlı ve gaz maskeli olduğu iddia edildi. Saldırının yaşandığı okul, Miami'nin yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Parkland kentinde bulunuyor.

ABD'nin Maryland eyaletinde bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 3 kişi vurularak yaralanmıştı.







SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yakalanarak gözaltına alınan saldırganın 19 yaşındaki Nicolas Cruz olduğu öğrenildi.



