  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD'de bir liseye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de bir liseye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Florida eyaletinde bir lisede silahlı saldırgan dehşeti yaşandı. Saldırıda en az 14 kişinin öldüğü 50 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Polis saldırganı gözaltına alırken daha sonra yapılan açıklamayla ölü sayısının ilk başta açıklanandan az olduğu öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-02-2018 23:36 - Güncelleme: 15-02-2018 00:49

ABD bir kez daha liseye düzenlenen silahlı saldırıyla sarsıldı. Stoneman Douglas Lisesi'sinde bir saldırganın çok sayıda kişiyi silahla vurduğu açıklandı. Saldırgan gözaltına alınırken, öğrencilerin olayı tatbikat sandıkları kaydedildi. Yakalanarak gözaltına alınan saldırganın 19 yaşındaki Nicolas Cruz olduğu öğrenildi.

Amerikan medyası 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu fakat ilerleyen dakikalarda bu sayı değişti. Son açıklamaya göre kanlı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var.

Saldırganın ağır silahlı ve gaz maskeli olduğu iddia edildi. Saldırının yaşandığı okul, Miami'nin yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Parkland kentinde bulunuyor.

ABD'nin Maryland eyaletinde bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 3 kişi vurularak yaralanmıştı.



SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

 Yakalanarak gözaltına alınan saldırganın 19 yaşındaki Nicolas Cruz olduğu öğrenildi.


 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD'de bir liseye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Vatansever 15 Şubat 2018 02:54 Dehseti yaratiyorsaniz dehseti tatmaniz gerek.Ortadoguda kac insan kac aile kac cocuk öldürdünuz.Artik size ķötü olmus bile diyemiyorum bir insan olarak.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat