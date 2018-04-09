ABD Suriye'ye müdahale mi ediyor? Arka arkaya son dakika açıklamalar

SURİYE 'de Beşar Esad'ın Duma'ya düzenlediği ve 80'e yakın sivil vatandaşın hayatını kaybettiği kimyasal saldırı dünyayı ayağa kaldırdı.
ABD Savunma Bakanı James Mattis ve İngiltere Başbakanı Theresa May'den arka arkaya açıklamalar geldi. May saldırıyı kınarken konuyu müttefiklerimizle müzakere edeceğiz açıklamasında bulundu. Mattis ise kimyasal saldırı sonrası askeri müdahale seçeneği ihtimal dışı değil dedi.
ASKERİ MÜDAHALE SİNYALİ: ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin Duma'da kimyasal saldırı düzenlenmesinin ardından Esad rejimine verilecek muhtemel cevaplar arasında 'askeri eylemlerin' de bulunduğunu söyledi.
MATTİS, ASKERİ MÜDAHALEYE MEYİLLİ
ABD Savunma Bakanı James Mattis, askeri müdahalelere karşı çıkmayan bir bakan olarak biliniyor.
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