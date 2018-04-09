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ABD Suriye'ye müdahale mi ediyor? Arka arkaya son dakika açıklamalar

Beşar Esad'ın Duma'ya düzenlediği ve 80'e yakın sivil vatandaşın yaşamını yitirdiği kimyasal saldırıyla ilgili ABD ve İngiltere'den arka arkaya son dakika açıklamalar geldi. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin Duma'da kimyasal saldırı düzenlenmesinin ardından Esad rejimine verilecek muhtemel cevaplar arasında 'askeri eylemlerin' de bulunduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 16:28 - Güncelleme: 09-04-2018 16:28

SURİYE 'de Beşar Esad'ın Duma'ya düzenlediği ve 80'e yakın sivil vatandaşın hayatını kaybettiği kimyasal saldırı dünyayı ayağa kaldırdı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ve İngiltere Başbakanı Theresa May'den arka arkaya açıklamalar geldi. May saldırıyı kınarken konuyu müttefiklerimizle müzakere edeceğiz açıklamasında bulundu. Mattis ise kimyasal saldırı sonrası askeri müdahale seçeneği ihtimal dışı değil dedi.

ASKERİ MÜDAHALE SİNYALİ: ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin Duma'da kimyasal saldırı düzenlenmesinin ardından Esad rejimine verilecek muhtemel cevaplar arasında 'askeri eylemlerin' de bulunduğunu söyledi.

MATTİS, ASKERİ MÜDAHALEYE MEYİLLİ

ABD Savunma Bakanı James Mattis, askeri müdahalelere karşı çıkmayan bir bakan olarak biliniyor.

Kimyasal katliam sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme!

Suriye Doğu Guta’da kimyasal saldırı: Can kaybı 80'e çıktı...

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • tg 09 Nisan 2018 17:00 yine tiyatro yazıldı oyun sahnelendi.abd sen öldürme ben de biraz öldüreyim dedi.konvansiyonel silahla öldürmek serbest nasıl olsa.

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