ABD sonunda karar verdi: Kanıtlara sahibiz

Suriye'deki kimyasal saldırının ilk gününden beri saldırının kim tarafından yapıldığı konusunda kesin kanıta ulaşılamayan ABD'den yeni açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırının rejim tarafından yapıldığı konusunda kanıtlara ulaşıldığı belirtilirken, hangi maddenin kullanıldığının araştırıldığı söylendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Duma'daki kimyasal saldırıda hangi kimyasalının kullanıldığının araştırıldığını belirtti. Bakanlık saldırının Esad rejimi tarafından yapıldığının kanıtına sahip olduklarını da duyurdu. Dün MSNBC kanalına konuşan ABD'li 2 yetkili kanıta sahip olduklarını öne sürmüştü. Bakanlığın açıklaması ile dünkü iddia doğrulanmış oldu.

ÜST DÜZEY YETKİLİ "KANITA SAHİBİZ" DEMİŞTİ

Dün Amerikan MSNBC kanalında yer alan habere göre adının açıklanmasını istemeyen üst düzey iki yetkili, Suriye konusunda kanıta sahip olduklarını duyurmuştu.

DAHA ÖNCEKİ SALDIRILARLA UYUŞUYOR

Haberde ABD yönetiminin, Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırının kurbanlarından elde ettiği kan ve idrar örnekleri üzerinden söz konusu kimyasal saldırıda sinir gazı ve klorin kullanıldığı konusunda kesin bir yargıya ulaştıkları bildirilmişti. Aynı yetkililer, sinir gazı ile klorinin, daha önce kimyasal silah saldırıları yapan Suriye rejiminin kullandığı kimyasallarla uyuştuğunu kaydetmişti.