  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD sonunda karar verdi: Kanıtlara sahibiz

ABD sonunda karar verdi: Kanıtlara sahibiz

Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili "Kimin yaptığı konusunda kesin delil yok" açıklaması yapan ABD Dışişleri'nden bu defa "Kanıtlara sahibiz, saldırıyı Esad rejimi yaptı" açıklaması geldi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-04-2018 23:01 - Güncelleme: 13-04-2018 23:01

Suriye'deki kimyasal saldırının ilk gününden beri saldırının kim tarafından yapıldığı konusunda kesin kanıta ulaşılamayan ABD'den yeni açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırının rejim tarafından yapıldığı konusunda kanıtlara ulaşıldığı belirtilirken, hangi maddenin kullanıldığının araştırıldığı söylendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Duma'daki kimyasal saldırıda hangi kimyasalının kullanıldığının araştırıldığını belirtti. Bakanlık saldırının Esad rejimi tarafından yapıldığının kanıtına sahip olduklarını da duyurdu. Dün MSNBC kanalına konuşan ABD'li 2 yetkili kanıta sahip olduklarını öne sürmüştü. Bakanlığın açıklaması ile dünkü iddia doğrulanmış oldu.

ÜST DÜZEY YETKİLİ "KANITA SAHİBİZ" DEMİŞTİ

Dün Amerikan MSNBC kanalında yer alan habere göre adının açıklanmasını istemeyen üst düzey iki yetkili, Suriye konusunda kanıta sahip olduklarını duyurmuştu.

DAHA ÖNCEKİ SALDIRILARLA UYUŞUYOR

Haberde ABD yönetiminin, Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırının kurbanlarından elde ettiği kan ve idrar örnekleri üzerinden söz konusu kimyasal saldırıda sinir gazı ve klorin kullanıldığı konusunda kesin bir yargıya ulaştıkları bildirilmişti. Aynı yetkililer, sinir gazı ile klorinin, daha önce kimyasal silah saldırıları yapan Suriye rejiminin kullandığı kimyasallarla uyuştuğunu kaydetmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD sonunda karar verdi: Kanıtlara sahibiz haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 13 Nisan 2018 23:45 ne malum abd cik senin atmadıgın o kimyasalları ikinizde aynısınız ha esat ha sen seytanın yüz degıştirmiş hali

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro