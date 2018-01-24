ABD: Rusya, iki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, salı günkü basın brifinginde gazetecilerin Türkiye ile ABD arasında Afrin krizi üzerinden yaşanan diplomasiye ilişkin sorularını yanıtladı.

Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın salı günü Paris’te Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin son bir haftada iki siyasetçi arasında gerçekleşen üçüncü görüşme olduğunu hatırlarak ‘Bence bu temas trafiği kaygımızın seviyesini gösteriyor’ dedi. Nauert, ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği kanalıyla da Türk tarafıyla bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik müzakerelerin sürdüğünü belirtti.

Heather Nauert şunları söyledi:

Afrin’e ilişkin kaygılarımızın şu anda ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın radarındaki en önemli konu. Türk meslektaşıyla yaptığı yüz yüze görüşmelerde ve telefon görüşmelerinde Tillerson Suriye’in o bölgesinin istikrarsızlaşmasından duyulan kaygıları açıkça dile getirdi. Biz ABD olarak gerilimin daha fazla tırmanmasını istemiyoruz.

Daha önce Suriye ölçeğinde nisbeten güvenli bir bölge olan Afrin’de durum bugün artık bu değil. Bugün oradaki siviller evlerini terk edip gitme riskiyle karşı karşıya. Bizim Suriye’de olmasını istediğimiz şey bu değil. Biz insanların evlerini, köylerini terk edip gitmelerini istemiyoruz.



Kimse Suriyede DEAŞ ile mücadeleden gözünü ayırmamalı. Bizim ABD olarak Suriye’de olmamızın sebebi tam olarak bu; DEAŞ ile mücadele. Türklere gerilimi düşürme ve şiddeti tırmandırmama çağrısı yapıyoruz.

Şunu da açıkça belirtmek isterim; Suriye’yi istikarsızlaştıran faaliyetlerle ilgili kaygılarımız bir yana Türkiye bir NATO müttefiki ve müttefikimizin PKK ile kaygılarını tamamen anlıyoruz. Türk hükümetiyle bu konudaki kaygılarını gidermeye yönelik görüşmelerimiz sürüyor. Ama öte taraftan onları Suriye’ye istikrar getirme ve tansiyonu tırmandırmama yönünde teşvik ediyoruz.

Rusya’dan bu süreçte gelen açıklamalar Suriye’deki gerilimi düşürmeye yardımcı olmadığı gibi tam anlamıyla propaganda. Ruslar iki NATO müttefikinin, ABD ile Türkiye’nin arasını açmak istiyor.

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