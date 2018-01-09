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ABD, Kuzey Kore’ye saldıracak

ABD, Kuzey Kore’ye saldıracak

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin Kuzey Kore’ye askeri bir saldırı gerçekleştirme seçeneğini değerlendirdiği ileri sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2018 18:24 - Güncelleme: 09-01-2018 18:24

ABD’li gazete Wall Street Journal’da yer alan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin Kuzey Kore’ye askeri bir saldırı gerçekleştirme seçeneğini değerlendirdiği ileri sürüldü. 

Haberin, Kuzey Kore ve Güney Kore’nin sorunları diyalogla çözmeye karar verdiği gün yayınlanması dikkat çekti. Wall Street Journal, Trump hükümetinin Seul ve Pyongyang arasındaki buzlar erimekteyken riskli bir stratejiyi değerlendirdiğini yazdı. 

Haberde, ABD’li yetkililerin Kore yarımadasında topyekün bir savaşı tetiklemeden askeri bir saldırı düzenlemenin mümkün olup olmadığını değerlendirdiği ileri sürülüyor.

KUZEY KORE: ABD'Yİ VURACAĞIZ

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin ardından Kuzey Kore'den ABD'yi hedef alan bir açıklama geldi.

Reuters'a konuşan Kuzey Koreli bir yetkili, Kuzey Kore'nin silahlarının sadece ABD'yi hedef aldığını, Güney Kore, Rusya ve Çin'i hedeflemediğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 09 Ocak 2018 20:06 Hiç birşey yapamaz Çin ve Rusyayı karşısına almış olur buda sonu gelmiş olan ABD'nin bittiği demektir.

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