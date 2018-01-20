  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD harekata bir kez daha karşı çıktı

ABD harekata bir kez daha karşı çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin muhtemel operasyonu hakkında yapılan açıklamada, ‘Afrin operasyonu bölgenin ve Suriye’nin istikrarına yarar getirmez' ifadeleri kullanıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-01-2018 19:09 - Güncelleme: 20-01-2018 00:09

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Afrin harekatı konusunda bir açıklama daha yaptı, “Askeri operasyonun bölgesel istikrara, Suriye’nin istikrarına ve Türkiye’nin sınır güvenliği konusundaki kaygılarına hizmet edeceğini düşünmüyoruz” ifadesini kullandı.

Reuters’ın haberine göre Washington’da gazetecilere konuşan ve ismi açıklanmayan yetkili, Türkiye’nin operasyonu konusunda sınırlı bilgisi olduğunu söyledikten sonra şu eklemeyi yaptı: “Bu ilk haberlerde görülen türden tehditlerin ve faaliyetlerin bu konularda herhangi bir ilerleme kaydetmemizi sağlayacağını düşünmüyoruz. Bunlar istikrarsızlık yaratıyor"

Daha önce ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, olası Afrin operasyonu için "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz" demişti.

BAKAN CANİKLİ 'OPERASYON YAPILACAK' DEDİ

Bugün A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli operasyonun yapılacağını söyledi. Bakan Canikli, "Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekâtın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz. Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Bu harekât yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek" dedi. 

Afrin nerede haritası -Önemli Afrin gerçekleri TSK kaç günde alır?Afrin nerede haritası -Önemli Afrin gerçekleri TSK kaç günde alır?Afrin nerede haritası -Önemli Afrin gerçekleri TSK kaç günde alır?Afrin nerede haritası -Önemli Afrin gerçekleri TSK kaç günde alır?HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD harekata bir kez daha karşı çıktı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR24 YORUM

  • börçigin 20 Ocak 2018 00:26 dünyanın bir ucundan gelip cografyanın müdavimlerine ne yapıp yapmaması gerektigini dikte etmeye çalışan bu hadsiz devlete haddi bildirilmelidir.yüce ulus idoloji, görüş, siz veya biz demeden ordu ve devletinin yanındadır.

    CEVAP YAZ 1 3
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat