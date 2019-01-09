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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Irak'a sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Irak'a sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak'a düzenlediği sürpriz ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve mevkidaşı ile görüştü.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 18:19 - Güncelleme: 09-01-2019 18:19

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'a sürpriz bir şekilde gelerek, üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Orta Doğu ülkelerine yaptığı 8 günlük program içinde yer almayan Irak'a gelen Pompeo Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi tarafından karşılandı.

Pompeo, Bağdat'a sürpriz ziyareti çerçevesinde ilk olarak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ardından Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Salih ve Pompeo, Selam Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmede bölgedeki siyasi ve güvenlikle ilgili gelişmeleri ele aldı.

Salih görüşmede barış ve güvenliğin sağlanması, tansiyonun düşürülmesi ve istikrarsızlığın ortadan kaldırılması için tüm taraflar arasında yapıcı diyaloğun önemine vurgu yaparak, radikalizm ve terörizmin sona erdirilmesi için bölgesel ve uluslararası iş birliğinin artırılmasına değindi.

Cumhurbaşkanı Salih, Irak'ın egemenliğine saygı gösterilmesi esasına dayalı, müttefik ve dost ülkelerle dengeli ilişkiler inşa etme isteğini dile getirdi.

Pompeo da ABD'nin, Irak'ı siyaset, güvenlik ve ekonomi alanında önemli ve stratejik bir ortak olarak gördüğünü, Irak'ın yeniden inşası konusunda özellikle DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere yatırım ve katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Salih ile görüşmesinin ardından Irak Başbakanı Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun ABD'nin Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin önemine vurgu yaptığı, yeni Irak hükümetine de istikrar, güvenlik ve kalkınma konusunda destek taahhüdü verdiği belirtildi.

Abdulmehdi ile Suriye'de DEAŞ'a karşı verilen mücadele konusunu ele alan Pompeo, DEAŞ'ın bölgeden tamamen temizlenmesi konusunda iş birliğinin devam edeceğini aktardı. 

Trump'ın yetkililerle görüşmemesi tepki çekmişti
Pompeo'nun Irak ziyaretinin, Başkan Donald Trump'ın 26 Aralık'ta, ABD askerlerinin yer aldığı Enbar'daki Aynu'l Arab Askeri Üssü'nü ziyaret ederek, herhangi bir Iraklı yetkiliyle görüşmeden ülkeden ayrılmasının ardından gelen tepkiler sonucu gerçekleşmesi ise dikkati çekiyor.

Bağdat'taki temaslarının ardından Pompeo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçerek Erbil'de eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ve diğer yetkililerle görüşecek.

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