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ABD bir ülkeyi daha İran yaptırımlarından muaf tuttu

ABD bir ülkeyi daha İran yaptırımlarından muaf tuttu

ABD, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan İran yaptırımlarını yeniden hayata geçirdi. Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanıyan ABD bir ülkeyi daha yaptırımlardan muaf tuttu.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 12:51 - Güncelleme: 07-11-2018 12:51

ABD'nin İran yaptırımlarından Türkiye dahil toplam 8 ülke geçici olarak muaf tutulmuştu. Bugün ABD'den yapılan açıklamada, muaf tutulan ülkeler kervanına Afganistan'ında katıldığı açıklandı. ABD, Afganistan'ın petrol ithalatına ve İran Çabahar limanınında yaptırım uygulanmayan malların sevkiyatına muafiyet tanıdı.

Yaptırımların ilk dilimini 7 Ağustos'ta uygulamaya başlayan ABD, İran yaptırımlarının ikinci dalgasını 5 Kasım'da devreye almış ve 50 İran bankası ile 700'den fazla İranlıyı yaptırım listesine koymuştu. ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanımış ancak bu ülkelere İran'la petrol ticaretlerini en alt seviyeye indirmeleri için 6 ay süre vermişti.

AFGANİSTAN'A DA GEÇİCİ MUAFİYET TANINDI: Tüm bu gelişmelerin ardından bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği görevini yürüten John Bass, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yaptırımlardan geçici olarak muaf tutulan ülkeler arasına Afganistan'ın da alındığı duyurdu. Bass, ABD'nin Afganistan'ın petrol ithalatına ve İran Çabahar limanınında yaptırım uygulanmayan malların sevkiyatına muafiyet tanıdığını belirtti.

John Bass, şu anda ABD'nin Afganistan Büyükelçiliği görevini yürütüyor.

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