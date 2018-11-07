ABD ara seçimlerı sonuçları ABD basını duyurdu

ABD'de seçmenler, Senatodaki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti. Ara seçim sonuçlarını yorumlayan ABD Başkanı Donald Trump, “Bu gece muhteşem bir başarıydı. Hepinize teşekkürler” dedi. ABD'de Michigan ve Minnesota eyaletlerinden seçimlere katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı Ilhan Omar, yarışı kazanarak "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler" olmayı başardı

Sayım devam ederken Demokratların Pensilvanya'da 3, Florida'da 2, Colorado, Virginia, Kansas, Minnesota, Illinoi, New York ve New Jersey eyaletlerinde de birer olmak üzere Cumhuriyetçilerden toplam 12 sandalye aldığı dikkati çekiyor.

Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalye gerekiyor. Mevcut durumda Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat Temsilci görev yaparken, 5 koltuk ise bazı nedenlerle boş bulunuyor.

Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlük sağlaması için Cumhuriyetçilerden 23 sandalye alması gerekiyor. Demokratların kalan 11 sandalyeyi de alabileceği tahmin ediliyor.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçirecek Demokratların, 2020'deki başkanlık seçimlerine giden süreçte Trump'ın işini zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.

Temsilciler Meclsi'nde ilk müslümen kadın

ABD'de Michigan eyaletinden seçimlere giren Filistin asıllı Rashida Tlaib, yarışı kazanarak Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın oldu. ABD'de Minnesota eyaletinden seçimlere giren Somali asıllı Ilhan Omar, ise yarışı kazanarak Temsilciler Meclisine giren ikinci Müslüman kadın oldu.

Beyaz Saray'dan açıklama

Seçimlerin devam ettiği sırada Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Beyaz Saray sözcüsü Sanders, "Sonuçlar Trump'ın politikalarında değişikliğe neden olmaz" dedi.