AB ile İngiltere yine kapıştı: Brexit’in taslağı bile kavga sebebi!

AB’nin Brexit Müzakerecisi Michel Barnier’nin açıkladığı 120 sayfa ve 168 maddeden oluşan belgenin Londra açısından en hassas konularından birini Kuzey İrlanda’nın durumu oluşturuyor. Belgeye göre, eğer Birleşik Krallık daha iyi bir alternatif sunmazsa, Kuzey İrlanda, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın otoritesi altında AB ile gümrük birliğinde kalmayı sürdürebilecek.

Bu olasılık Londra’yı çileden çıkarmış durumda. Duyulan rahatsızlığın ana nedeni ise belgenin uygulanması halinde Kuzey İrlanda ile parçası olduğu Birleşik Krallık arasında ‘sınır’ oluşacak olması. May, Komisyon’un yayımladığı belgenin uygulanmasının Birleşik Krallık’ın ortak pazarını baltalayacağını ve Britanya’nın anayasal bütünlüğünü tehdit edeceğini söyleyerek, “Hiçbir Birleşik Krallık başbakanı hiçbir zaman bunu kabul etmez” dedi.

Londra’nın Brexit sonrası nasıl bir ilişki istediğini henüz detaylandırmamış olmasından duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen AB kanadı ise belgede sürpriz bir unsur bulunmadığı görüşünde. Barnier, belgede benimsenen yaklaşımın İngiltere’nin anayasal ya da kurumsal yapısını tartışamaya açmadığını düşünüyor. Fransız müzakereci, “Provoke etmeye ya da şok dalgaları yaratmaya çalışmıyorum” diyerek egemenlik odaklı çıkışlar konusunda İngiltere’ye ‘sakin olup pragmatik davranma’ çağrısı yaptı.

AB’nin bir başka çağrısı da ‘hız’ konusunda geldi. Barnier, Brexit’e 13 ay kaldığını hatırlatarak Londra’ya ‘elini çabuk tut’ mesajı gönderdi. Londra’nın sürece yönelik performansından, özellikle ilerleme hızından, pek mümkün olmayan Barnier, “Eğer bu müzakereleri başarıya dönüştürmek istiyorsak hızı artırmalıyız” dedi.

İngiltere’nin, Mart 2019 sonunda başlayıp 31 Aralık 2020’de sona erecek geçiş sürecinin açık uçlu olması çağrısına ise Brüksel tamamen kapıyı kapatırken Londra’nın ödemesi gereken boşanma faturası da belgede 40-45 milyar Euro olarak öngörülüyor. Sayıları dört milyonu bulan AB ve Birleşik Krallık vatandaşı için özel vatandaşlık hakları da 168 madde içinde düzenlenen konular arasında yer alıyor.

İngiltere, AB üyeliğinden gelecek yıl mart sonunda ayrılacak olsa da taraflar arasında varılacak nihai anlaşmanın AB’deki onay sürecinin tamamlanabilmesi için müzakerelere son noktanın bu yılın sonbaharında koyulması gerekiyor. (Güven Özalp - Hürriyet)