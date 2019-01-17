850 ile başlayan hatlar ücretli mi dakikası kaç para?

Hangi hatları aramak ücretli, hangi hatları aramak ücretsiz soruları günlük hayatta çok sık rastladığımız sorulardan biri. 3 haneli numaralar, dikkat edilmesi gerekenlerden sadece bir bölümü. Bunlardan bazıları kamu yararına kullanıldığı için ücretsizken, herkesin 'ücretsiz' zannettiği numaralar ise 'para' yazıyor. İşte ücretli ve ücretsiz olan acil durum hatları...

'Merkezi Hastane Randevu Sistemi'nin 182 numaralı hattı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden randevu almak için aranan bu hattan, Bakanlık herhangi bir bedel almıyor. Ücret, telefon operatörlerine ödeniyor. Yoğunluk sebebiyle dakikalarca hatta beklemek zorunda olduğumuz 182'nin dakikası, 15 kuruştan başlıyor, 80 kuruşa karar ulaşıyor. En önemli yanılgılardan biri ise 800'lü hatlarla 850'li hatlarda yaşanıyor.

800'LÜ HATLAR ÜCRETLİ Mİ: 800'lü hatları arayanlar ücret ödemezken, 850'li hatlar şehir içi sabit numara tarifesinden ücretlendiriliyor. Aynı şekilde 'ücretsiz' zannedilen 444'lü hatlar arandığında, şehir içi araması olarak faturalandırılıyor.

900'LÜ HATLAR PARALI MI: 900'lü hatlar ise tam bir yıkım. 900'den sonra başlayan 7 haneli numaranın ilk rakamı, ücreti belirliyor. 900'lü hatların en ucuzunun dakikası 2.1 lira iken, en pahalısı 5.4 lira. Bu hatlarda 5 dakika konuştuğunuzda faturaya 27.50 lira yansıtılıyor. Bilinmeyen numaralar da yüksek ücretli servislerden. Bu numaralar, sabit hattan arandığında 11811 için dakikasına 0.54 lira, Turkcell 11832 arandığında 1.25 TL, Vodafone 11842 arandığında 0.79 TL, Avea bilinmeyen numara olan 11855 arandığında da dakika başı 1.25 TL fatura yansıtılıyor. GSM operatörleri de bu bilinmeyen numaralar için 1.25 TL ücret alıyor.

182'Yİ ARAMAK NE KADAR: Hastane Randevu Sistemi, 182 numaralı hattan aranıyor. Türk Telekom, bu hattın dakikasının 15 kuruş olduğunu açıklıyor. 182'yi aramak, Avea'da 40 kuruş. Vodafone'da bu hattı aramak 50 kuruş iken, Turkcell'de faturalı hatlarda 40, faturasızlarda 80 kuruş.

900'lü hatların her biri ayrı fiyat

900 9xx aramaları 2.160

900 8xx aramaları 3.066

900 5xx aramaları 2.541

900 4xx aramaları 3.066

900 3xx aramaları 5.400

850 İLE BAŞLAYAN HATLAR ÜCRETLİ Mİ: 850 ile başlayan numaralar ücretli. 444'lüler gibi, alan kodu olmaksızın kullanılıyor ve nereden ararsanız aynı ücreti ödüyorsunuz. 444'lülere göre daha ucuz. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) 850 ile başlayan hatların ücretini, sabit hatlardan arandığında 14.59 kuruş olarak belirledi. Ücretsiz dakikalar bu hatlarda kullanılabiliyor.

444'LÜ HATLAR DAKİKASI KAÇ LİRA: Çağrı merkezleri için özel servis numarası. Türkiye'nin her yerinden, herhangi bir kod numarası tuşlanmadan aranıyor. Sabit numaradan arandığında, şehir içi telefon görüşmesi tarifesinden ücretlendiriliyor. GSM şirketlerindeki ücretlendirme farklılık gösterebiliyor.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ PARALI MI:

- Vodafone hatlarından direkt aranan 542 Müşteri Danışma Hattı, diğer operatör ve sabit hatlardan 444 0542 olarak aranıyor. Dakika sınırı olmaksızın her arama 40 kuruş.

- Turkcell Müşteri Hizmetleri hattı ücretsiz.

- Avea'nın çağrı merkezleri bölgeye göre ücretlendiriliyor.

ÜCRETSİZ ACİL DURUM HATLARI

144- Sosyal Yardım Hattı

110- Yangın İhbar

112- Sıhhi İmdat

121- Telefon Arıza

141- Fono Tel

151- Alo Kıyı Emniyet

155- Polis İmdat

156- Jandarma İhbar

157- İnsan Tacirleri Mağdurlarına Yardım ve İhbar

158- Alo Sahil Güvenlik

159- Alo Karayolları

168- Türkiye Kızılayı

177- Orman Yangını İhbar Hattı

183- Alo Çocuk ve Kadın Hattı

131- TCDD Acil Durum Hattı

122- Alo AFAD

171- Sigarayı Bırakma Hattı

Ücretli yardım hatları Hat adı Ücreti (dakika)

182- Hastane Randevu 0.15 TL

184- Sağlık Danışma 0.15 TL

160- E-devlet Kapısı 0.15 TL

126- Kablo TV Arıza 0.15 TL

150- Başbakanlık iltş. 0.15 TL

180- İş Kur 0.15 TL

181- Çevre Bilgi 0.15 TL

188- Cenaze Hizmetleri 0.15 TL

189- Vergi Danışma 0.15 TL

174- Alo Gıda 0.15 TL

125- Alo Dask 0.15 TL

113- Alo Sağlık Yardım 0.15 TL

190- Dini Danışma 0.15 TL