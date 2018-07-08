8 gün önce kaybolan Ufuk Tatar'dan kahreden haber

HATAY'ın Hassa ilçesinde 1 Temmuz günü kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatar'ın (6), 8'inci günde cansız bedeni bulundu.

Ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki akrabalarına gelen Ufuk Tatar, 1 Temmuz günü zihinsel engelli olduğu bildirilen amcası Mehmet Tatar (34) ile birlikte su almaya gittiği kaynağın bulunduğu bölgede kayboldu. Kaçırılmış olma ihtimali de değerlendirilen Ufuk'u arama çalışmaları, Jandarma Arama Kurtarma timlerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

KÖYE 5 KİLOMETRE UZAKTA: Eğitimli köpekler ile özel arazi arama insansız hava aracının da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, arama çalışmalarını Yoluklar Mahallesi'ne çevirdi. Arpalıuşağı Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki mahalledeki Katığın Kayası mevkisinde arama yapan güvenlik korucuları, Ufuk Tatar'ın cansız bedenine ulaştı.