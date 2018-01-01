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8 genç, Nijeryalı öğrenciyi döverek öldürdü!

8 genç, Nijeryalı öğrenciyi döverek öldürdü!

KKTC’nin Gazimağusa kentinde Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 28 yaşındaki Kennedy Taomwabwa’yı evinden alan 8 Kıbrıslı Türk genç talihsiz öğrenciyi döverek öldürdü. Olay kentte adeta şok etkisi yaratırken cinayetin nedeni bilinmiyor.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2018 23:21 - Güncelleme: 01-01-2018 00:21

KKTC’nin Gazimağusa kentinde Ada’yı dehşete düşüren bir cinayet işlendi. Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 28 yaşındaki Kennedy Taomwabwa’yı evinden alan 8 Kıbrıslı Türk genç, kent dışında Nijeryalı öğrenciyi önce soydular ardından sopalarla döverek öldürdü, Aralarında 3 genç kızın da bulunduğu gençlerin, Nijeryalı öğrenciyi neden öldürdüğü henüz belli değil.

Cinayet, dün akşam bir çocuğun, Kennedy Taomwabwa’nın cesedini kent dışındaki bir gölette bulmasıyla ortaya çıktı. Polis, Nijeryalı öğrencinin evinden 8 genç tarafından kaçırıldığını ve kent dışında dövülerek öldürüldüğünü kısa sürede tespit etti. KKTC polisi, cinayete karışan, Zekeriya Kurucu (22), Ozan Korkurt (18) ve B.Ç’yi (K-16) yakalayarak mahkemeye çıkardı. B.Ç ilk ifadesinde, Nijeryalı gencin öldürülme anında olay yerinde olduğunu itiraf etti ve “Ben vurmadım, sadece seyrettim” dedi.

Mahkeme hakimi Gökhan Asafoğluları, 3 gencin sorgulanmak üzere emniyette tutuklu kalmasına karar verirken, polis cinayete karışan 5 gencin daha arandığını açıkladı.

 ARKADAŞLARI PROTESTO ETTİ

Cinayet Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde de büyük yankı buldu. Kennedy Taomwabwa’nın arkadaşları, ellerinde “Adalet isteriz” yazılı pankartlarla protesto gösterisi düzenledi. Arkadaşları, Nijeryalı gencin bir hafta önce de benzer şekilde kaçırılarak dövüldüğünü söyledi. Üniversite yönetimi, “Afrika kökenli öğrencilerimize özellikle internet siteleri ve sosyal medyada suçlu gözüyle bakılmasından büyük rahatsızlık duyuyoruz. Cinayetten büyük üzüntü duyduk. Özellikle medya sorumlu habercilik yapmasını diliyoruz” açıklaması yaptı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • REiS 01 Şubat 2018 02:02 Evet kizda varmis o sadece seyretmis sevgili misafir.

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