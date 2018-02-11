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71 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı Moskova'da düştü

71 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı Moskova'da düştü

RUSYA 'nın başkenti Moskova'dan bir son dakika haberi geldi. 71 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı Moskova'da düştü. Domodedovo Havaalanı'ndan kalkan uçağın, kalkıştan kısa süre sonra kuleyle bağlantısı kesildi. Uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 15:25 - Güncelleme: 11-02-2018 15:25

71 yolcuyu taşıyan Saratov Havayolları'na bağlı Rus yolcu uçağının Moskova'da düştüğü açıklandı. Domodedovo Havaalanı'ndan kalkan uçağın, kalkıştan kısa süre sonra kuleyle bağlantısını kaybettiği ifade edildi. Rus haber ajansı TASS'a konuşan yetkili, uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Antonov An-148 tipi uçağın Moskova'dan Orsk kentine gitmek için havalandığı ifade edildi. 

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Domodedovo Havalimanı'ndan havalanan ve içinde 71 kişinin bulunduğu Saratov Havayolları'na ait yolcu uçağının radardan kaybolduğu açıklandı.

UÇAKTA 65 YOLCU VAR: Moskova Acil Durumlar Baş İdaresi'nden yapılan açıklamada, uçağın Ramenskiy şehrinde düşmüş olabileceği ve kurtarma ekiplerinin bölgede arama çalışmaları başlattığı aktarıldı. Nitekim bir kaynak, Antonov An-148 tipi yolcu uçağının yerinin havadan yapılan arama sonucu tespit edildiğini söyledi.

Domodedovo Havalimanı'ndan bir kaynak da uçaktaki 71 kişinin 65'nin yolcu, 6'sının da mürrettebat olduğunu söyledi.

UÇAĞIN YERİ TESPİT EDİLDİ

Rus bir kaynak, Antonov An-148 tipi yolcu uçağının yerinin havadan yapılan arama sonucu tespit edildiğini ama ekiplerin henüz alana ulaşamadığını söyledi.

Uçağın 6 bin 400 feet mesafeye çıktıktan sonra radardan kaybolduğu ifade edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Streloks 11 Şubat 2018 15:44 Antonov -148, bu Türkiye'nin Ukrayna ile yerli olarak üretmeyi düşündüğü yolcu uçağı mı?

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