Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı, birinci devir gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi, her cumartesi saat 21.15’te internet üzerinden canlı yayında Sayısal Loto çekiliş sonucunu açıklıyor. Sayısal Loto oyununda vatandaşların küreden çekilen 6 şanlı rakamı doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 7 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu…

7 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUCU

MPİ tarafından açıklanan şanslı numaralar:

3, 8, 13, 20, 30, 46

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15'te açıklanıyor.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.