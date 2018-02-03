İSTANBUL, Eyüpsultan Meydanı'nda umuma açık tuvalette bir haftalık kız bebek bulundu.
Tuvalette zemin üzerinde terk edilmiş bebeği bulan Eyüpsultan Belediyesi'nin zabıta ekipleri, durumu polise bildirdi.
Sıkı sıkı giydirilmiş ve sarılmış olan bebeğin bileğine de doğum bilgilerinin yer aldığı bilekliğin de takılmış olduğu görüldü. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerine ve emniyet mensuplarına teslim edilen bebeğe biberonla süt verildi.
25 OCAK'TA DOĞMUŞ
Daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülen bebeğin doğum kartındaki bilgilere göre adı Tuğba Demirtaş ve 25 ocakta doğmuş. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin, ailesi emniyetçe araştırılıyor.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN 7 günlük bebek tuvalette bulundu haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER