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7 Bakanlık tarih oluyor işte yeni sistem

7 Bakanlık tarih oluyor işte yeni sistem

Hükümet, uyum düzenlemelerinin KHK ile yapılması için Meclis’ten yetki alacak. Yeni yürütme yapısı ise cumhurbaşkanı kararnameleri ile ortaya çıkacak. Bakanlık sayısı 21’den 14’e indirilecek.

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 12:40 - Güncelleme: 21-04-2018 12:40

Erken seçim kararının alınması ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum düzenlemeleri konusundaki yol haritasında da değişikliğe gidildi. Meclis’in seçim sebebiyle ara vereceğini dikkate alan AK Parti, özellikle 24 Haziran seçimlerinin tamamlanması ile hemen yürürlüğe girmesi gereken yeni hükümet sistemine ilişkin düzenlemeler için yetki kararnamesi hazırlıyor. 

Başbakanlık Müsteşarlığı bünyesinde, Adalet Bakanlığı bürokratları ile AK Parti hukukçuların katıldığı toplantılarda geçen haftadan beri yetki kararnamesi ile yapılacak uyum düzenlemelerinin teknik hazırlıkları yapılıyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin zorunlu düzenlemelerin, KHK ile yapılması için Bakanlar Kurulu, Meclis’ten yetki isteyecek. Bu durumda 24 Haziran’dan hemen sonra yürürlüğe girmesi zorunlu olan ‘yürütme ile ilgili’ uyum düzenlemeleri, seçim öncesi KHK yolu ile yapılacak. Bu düzenlemeler, 24 Haziran sonrası Başbakanlık kurumu tamamen ortadan kalkacağı ve Bakanlar Kurulunun yapısı değişeceği için, mevcut mevzuatta bu konuyla ilgili çok sayıda hükmün ayıklanmasını içerecek. Hükümetin alacağı yetki kararnamesinin süresinin 24 Haziran’a kadar olacak süreyi kapsayacağı belirtiliyor. Yetki kararnamesine ilişkin kanun tasarısının önümüzdeki hafta Meclis’e geleceği öğrenildi. 

AK Parti kurmayları, hükümetin alacağı yetki kararnamesinin, OHAL kapsamında yayınlanan KHK’lardan farklı olduğuna dikkat çekerek “Geçmişte de hükûmetler yetki kararnamesi alarak acil işlerle ilgili düzenlemeler yaptı. Bunun OHAL KHK’ları ile ilgisi yok” dedi. 

AK Parti hükûmeti, 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde de Meclis’ten çıkardığı yetki kararnamesi ile devlet bakanlıklarının kaldırılması ve diğer icracı bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına yönelik KHK çıkarmıştı. O dönemdeki yetki kararnamesinin süresi 6 ayla sınırlandırılmıştı. 

24 Haziran seçimleri ile birlikte hükümetin kuruluşu, bakanlıkların oluşumu ve atamalar konusunda arka arkaya çok sayıda Cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlanacak. AK Parti kurmayları, yeni yürütme yapısının cumhurbaşkanı kararnameleri ile ortaya çıkacağını belirterek, özellikle bakanlık sayısının 21’den 14’e düşürülmesi, bazı bakanlıkların birleştirilmesi, bazı kurumların lağvedilmesi gibi yeni hükümet sistemini ilgilendiren tüm düzenlemelerin cumhurbaşkanı kararnamesi ile yapılacağını söyledi. Halen 5 olan Başbakan Yardımcısı ise sayısı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte otomatikman ortadan kalkmış olacak. 

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Kaynak : İHA

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