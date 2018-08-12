65 yaş aylığı kurban bayramından önce ödenecek mi?

65 yaş aylığı ne zaman ödenecek, zamlı 65 yaş aylığı hangi aydan kimlere ödenecek sorusunun yanıtı netleşti. Hiçbir sosyal hakkı olmayan, geliri olmayan ve nafaka almayan 65 yaş üstü vatandaşlara 3 ayda bir verilen 65 yaş aylığı yeni zamdan sonra 266 liradan 500 liraya çıkarıldı. Temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 8.65 oranında artırıldı. Yapılan tüm zamların ardından 65 yaş aylığı 543 lira olacak ve ilk ödeme 1 Eylül'de yapılacak.

65 yaş aylığı, mayıs ayında yapılan yasal düzenlemeyle 1 Haziran 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 266 liradan 500 liraya yükseltilmişti. Aylıklar, memur maaş katsayısına bağlı olarak her altı ayda bir artıyor.

65 YAŞ AYLIĞI KAÇ PARA OLDU: Temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 8.65 oranında artırıldı. Buna bağlı olarak, haziranda 500 liraya çıkartılmış olan 65 yaş aylığı 1 Eylül’den itibaren 543 lira olarak ödenecek.

GELİRİ 483 LİRANIN ALTINDA OLANLAR ALABİLİR: 65 yaş aylığı, sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir işte çalışmayan, eşinden, anne – babasından dul ve yetim aylığı almayan muhtaç kişilere ödeniyor. Muhtaçlık durumunun tespitinde her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınıyor. Buna göre, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 3’te 1’inden az olan kişilere 65 yaş aylığı bağlanabiliyor. 2018 yılı itibarıyla hane içinde kişi başına aylık geliri 483 liranın altında olanlar, 65 yaş aylığından yararlanabiliyor. Bu tutarı aşanlara 65 yaş aylığı ödenmez.

Çocuklarıyla veya torunlarıyla birlikte yaşayan yaşlıların geliri hesaplanırken, daha önce, tüm hane halkı dikkate alınıyordu. Aile fertlerinden biri işe girerse, çocuklardan biri evlenirse 65 yaş aylığının kesilmesi söz konusu olabiliyordu. Geçen sene bu konuda yaşlılar lehine düzenleme yapıldı. Artık gelir testinde sadece 65 yaş üstündeki kişi ile varsa eşinin gelirleri dikkate alınıyor.

DOĞUM TARİHİNDE YAPILAN DÜZELTMELERE DİKKAT: 65 yaş aylığı bağlanırken, yaş tespitinde, doğum tarihinde yapılmış düzeltmeler dikkate alınmıyor. Bu nedenle, mahkeme kararıyla yaşı büyütülmüş olanlar, 65 yaş alığından yararlanamaz. Bunlar, yaş düzeltmeden önceki kayıtlarına göre 65 yaşını doldurdukları tarihte aylık bağlatabilirler.

618 BİN KİŞİ YARARLANIYOR: Devlet, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 618 bin vatandaşına aylık ödüyor. 1 Eylül’den itibaren 543 liraya yükselecek aylık üzerinden, 65 yaş aylığı kapsamında yılda 4 milyar lira ödeme yapılacak.

KİMLERİN 65 YAŞ AYLIĞI KESİLİR: Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ölüm geliri veya aylık bağlananların aylıkları kesilir. Kişi başına gelir 483 liranın üzerinde olanların 65 yaş aylıkları da gelirin arttığı aydan itibaren kesilir. Örneğin 900 lira geliri olan ailede, eşlerden biri öldüyse kişi başına gelir 483 liranın üzerine çıkacağı için, bu durumun yazıyla bildirilmesi gerekir.

65 yaş aylığı alırken nafaka bağlananların da aylıkları kesilir.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre, resmi sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp harçlık ödenenler 65 yaş aylığından yararlanamaz.

YARDIM İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

- Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu 'Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.

- Sonra valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.

- Belgeler 'SGK Primsiz Ödemeler' birimine teslim edilecek.

- İl kurulundan alının muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

- Form, 'Aile Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor.

- 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden 'vasi'lik kararı alınacak. SGK belgeleri inceleyecek ve maaş bağlama kararını verecek.

BAKICIYA DA DESTEK VAR: Hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Gerekli şartları yerine getirenlere aylık bin 85 lira bağlanıyor. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını gideremeyenlere (örneğin; yemeğini yiyemeyen) bakanlar bu maaşı alabiliyor. Bugüne kadar 700 bin kişinin aldığı maaşın bugünkü tutarı bin 85 lira.

PARAYI SADECE YAKINI ALABİLİR: Maaş alacak olanların, engelli veya yaşlı kişinin akrabası olması ya da yasal vasisi olması gerekiyor. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporunda ‘ağır engelli’ yazması da şart. Maaş alabilmek için, hane içindeki gelirin ‘847 lirayı’ geçmemesi gerekiyor. Daha önce başvurup bu yüzden bakım aylığı alamayanlar, geliri 847 liranın altına düştüyse başvurabilir.