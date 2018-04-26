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6 ilde operasyon! CHP'li başkan gözaltında

6 ilde operasyon! CHP'li başkan gözaltında

Batman merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında birçok ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar neticesinde kritik isimlerin de içinde olduğu 9 kişi gözaltına alındı..

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 18:26 - Güncelleme: 26-04-2018 18:26

Batman Cumhuriyet Savcısı Uğur Özbek tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Batman KOM şube Müdürlüğü tarafından silah ticareti ve resmi belgede sahtecilik suçlarından Batman, Diyarbakır, Mersin, Ankara, İstanbul ve Bitlis'te yapılan eş zamanlı baskınlar sonucunda aralarında CHP'li bir ilçe başkanının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında bir muvazzaf astsubayın da olduğu öğrenildi.

BİTLİS ADİLCEVAZ CHP İLÇE BAŞKANI GÖZALTINDA

Gözaltına alınan CHP'li başkanın Bitlis'e bağlı Adilcevaz ilçesinin CHP teşkilat başkanı Ş.S. olduğu belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • 🌑 GEzi Yolu 26 Nisan 2018 18:50 🌑 Ülkeyi yönetmek gibi bir dertleri yok.....Sadece Basına baskıyla…....... Muhalefeti susturma çabaları!

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