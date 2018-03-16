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'50 milyon seçmene 500 milyon zarf' iddiasına YSK'dan yanıt

'50 milyon seçmene 500 milyon zarf' iddiasına YSK'dan yanıt

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, '50 milyon seçmen 500 milyon zarf siparişi verildi' haberiyle ilgili açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 09:42 - Güncelleme: 16-03-2018 09:42

2019 Genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için YSK'nın 50 milyon seçmen sayısına karşılık 500 milyon seçim zarfı sipariş verdiği iddiaları gündeme gelmişti. Başkan Sadi Güven, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalma ihtimaline dikkate alınarak 357 milyon zarf bastırıldığını söyledi. Güven, zarfların nasıl kullanılacağına ilişkin de bilgi verdi.

YSK, zarf konusunda şu açıklamayı yaptı:

"KARAR PARTİ TEMSİLCİLERİNİN BULUNDUĞU TOPLANTIDA ALINDI"
“Söz konusu kağıt alımı işi için iki aylık ihale süreci ve dört aylık imal süreci öngörülmekte olup, bu kağıtlardan zarf imal ettirilmesi ise yaklaşık 1 yıllık süre almaktadır. Bu bakımdan 18 Mayıs 2016 tarihli, 223 sayılı YSK kararı ile; 2142 ton filigranlı oy zarfı kağıdının imal ettirilmesi, ardından da bu filigranlı kağıtlardan sırasına göre il genel meclisi, muhtarlık ve belediye seçimlerinde, Cumhurbaşkanı seçiminde ve Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, 215 milyon adet sarı renkli, 12 milyon adet turuncu renkli, 70 milyon adet mor renkli, 60 milyon adet mavi renkli, olmak üzere, toplam 357 milyon adet oy zarfının yaptırılmasına karar verilmiştir. Karar 298 sayılı Kanunun 17. maddesi gereği YSK’da temsilci bulunduran AK Parti, CHP, MHP ve HDP temsilcilerinin de bulunduğu, toplantıda alınmıştır.

"2. TURA KALMA İHTİMALİ İÇİN"
Alınan karar uyarınca; 215 milyon adet sarı renkli oy zarfı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlanmış ve Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalma hali de göz önünde bulundurulmuştur. 12 milyon adet turuncu renkli oy zarfı il genel meclisi üyeliği seçimlerinde kullanılmak üzere, 70 milyon adet mor renkli oy zarfı muhtarlık seçimleri için kullanılmak üzere, 60 milyon adet mavi renkli oy zarfı belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılmak üzere, yaptırılmaktadır.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Devlet ....vatandaş ....demekti.... 16 Mart 2018 10:21 Bak bilader misafir rumuzlu sana söylüyorum bu ülkede her seçim sandığın başında her partinin üyeleri var onlarda sandık sonuçlarını hemen yazıp kendi partisinin ilçe seçimi sonuçlarını takip ediyor kendi tutanaklarına ilçe seçim tutanaklarını kıyaslıyor sonra il seçime gönderip takip ediyor daha sonra ülke geneli seçimleri tutanak lar takip edilir öyle bir sahtekarlık yapılamaz bunu emin ol ondan sonra yaz insanları provokatör ediyorsun burası bir türk devleti senin hakkında mutlaka işlem yapılır unutma......

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