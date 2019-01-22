5 yıl 10 ay hapis cezası verilen Nazlı Ilıcak şoke oldu : 75 yaşındayım ve...

Nazlı Ilıcak 'gizli belgeleri' yayınlama suçundan yargılandığı davanın duruşmasına Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdikten sonra Nazlı Ilıcak son savunmasını yaptı.

Dosyasına yeni belgeler geldiğini belirten Nazlı Ilıcak, kararın geriye bırakılmasını kendisene savunma için süre verilmesini istedi. Nazlı Ilıcak "Bana savunma yapmam için bu belgeleri inceleme süresi tanımazsanız, bu adil yargılama hakkına bir müdahale olur" dedi.

Çok acayip suçlamalar var

Davayı yürüten mahkeme heyetinin de değiştiğini vurgulayan Nazlı Ilıcak, arşivde bulunan 9 cd’nin gönderildiğini ve bunları henüz görmediğini söyledi. Ilıcak şunları söyledi:

-"Maalesef çok acayip suçlamalarla karşı karşıyayım. Bu cd’leri görmeden savunma yapamam. Adalet Bakanı’na sesimi duyurmak istiyorum. 75 yaşındaki bir kadın burada daha önce yargılandığı bir davadan yeniden yargılanıyor. Üç sene sonra dava açıldı. Reformlara uyulmasını istiyorum.

Mahkemenin kararı : 5 yıl 10 ay hapis

Ilıcak'ın vukatı Kemal Ertuğ Derin'in savunmasından sonra mahkeme heyeti, ek süre talebini, savunmaları ve savcının bir önceki celsede açıkladığı esas hakkında mütalaasını değerlendirdi. Mahkeme Nazlı Ilıcak’ı TCK 329/1 uyarınca “devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Nazlı Ilıcak, Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımlamıştı.