4N1K İlk Aşk 5. bölüm fragmanı

4N1K İlk Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 4N1K İlk Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? 4N1K İlk Aşk 3 Ağustos 2018 Cuma akşamı FOX'ta...

Yaprak, çocukluktan beri kızlar dünyasından uzak, yanı başındaki dört adamdan oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur kendine. Bir gün bu dünya, gizemli bir biçimde hayatına giren Barış’ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızlar dünyasına doğru bir keşfe çıkarır. Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir masal prensini ya da gamzeli kahramanı seçecektir...

Aşktan, okuldan, ailelerinden yana tam manasıyla bela mıknatısı olan; her zorluğu birbirlerine tutunarak aşan bu beş gencin; çocukken verdikleri o söz, her arıza durumda yineledikleri o cümle, hikayemizi en iyi şekilde özetlemektedir aslında: "Hepimiz kızımız, kızımız hepimiz için!"