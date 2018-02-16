43 gündür kayıp olan Ecem buraya gömüldü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Ecem Balcı (17) 5 Ocak’ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri Ecem’i bulmak için arama başlatırken, Ecem’in annesi Esra Ercömert (41) bir not bırakarak Kandıra’ya bağlı Kerpe’de kayalıklardan denize atlayıp hayatına son vermişti. Polis ekipleri, Esra Ercöment’in intiharının şüpheli olabileceği üzerinde durarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Ecem’in kaybolmasından sonra polis ekipleri, anne Esra Ercömert’in imam nikahlı eşi Süleyman K.’nın evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda evde uyuşturucu madde ile tarihi eserler bulundu. Süleyman K. ise tarihi eser kaçakçılığından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet güçleri defineci olduğu iddia edilen Süleyman K.'nin ablası Sultan K., Kezban K., ağabeyi Yusuf K. ve oğlu Emin K. 'yi gözaltına aldı.

Ecem’in kaybolması olayı ile ilgisi olduğu belirlenen Sülayman K. tekrardan ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. Daha öncede mobese kameralarında Süleyman K.’nın otomobil ile Ayvazpınar yolunda seyir halinde olduğunu fark eden ekipler Süleyman K.’nın sorgusunu derinleştirdi. Sorguda cinayeti itiraf eden Süleyman K. Ecem’in cesedini gömdüğü yeri söyledi. Gece saat 02.30’da Süleyman K. Gölcük’e bağlı Ayvazpınar Köyü Yapraklı Deresi mevkiine götürülerek yer tespiti yaptırıldı. Olay yerinde yapılan aramalarda 17 yaşındaki Ecem’in cansız bedenine ulaşıldı. Ecem Balcı’nın cesedi gömüldüğü yerden çıkarılmasının ardından İzmit Asri mezarlık Morgu’na kaldırıldı. Ecem Balcı, öğlen namazına müteakiben Gölcük ilçesindeki Teyfik Hoca Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Konu hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise, "İlimiz Gölcük ilçesinde E.B. isimli kız çocuğunun kaybolduğuna ilişkin Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan 9 Ocak 2018 tarihli müracaat sonucu, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, kız çocuğunun bulunması için titizlikle yapılan araştırmalarımız bugün sonuç vermiş ve kayıp E.B.’nin cesedine ulaşılmıştır. Soruşturma işlemleri devam etmekte olup gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" denildi.