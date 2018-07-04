4 Temmuz Şans Topu sonucu

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişle birlikte Şans Topu'nun bu haftaki kazanan şanslı numaraları belirlendi. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı. İşte, 4 Temmuz Şans Topu sonuçları...

8, 15, 16, 30, 31 + 9

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu 889. haftanın kazandıran numaraları; 19, 21, 22, 23, 24 + 08 27 Haziran Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 3 kişi 250 bin 830 lira 25'er kuruş kazandılar. Talihlilerin kuponlarını, ANKARA / ETİMESGUT - ANTALYA / MANAVGAT - İSTANBUL / ŞİŞLİ'deki bayilerden yatırdıkları öğrenildi.

Çekilişte 5 bilen 28 kişi 2 bin 687 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 241 kişi 312 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 982 kişi 33 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 301 kişi 20 lira 25'er kuruş, 3 bilen 78 bin 835 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 6 kişi 5 lira 60'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 962 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.