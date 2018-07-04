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4 Temmuz Şans Topu sonucu

4 Temmuz Şans Topu sonucu

Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. İşte, 4 Temmuz Şans Topu sonuçları

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 21:58 - Güncelleme: 04-07-2018 21:58

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişle birlikte Şans Topu'nun bu haftaki kazanan şanslı numaraları belirlendi. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı. İşte, 4 Temmuz Şans Topu sonuçları...

8, 15, 16, 30, 31 + 9

GEÇEN HAFTA  SONUÇLARI

Şans Topu 889. haftanın kazandıran numaraları; 19, 21, 22, 23, 24 + 08 27 Haziran Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 3 kişi 250 bin 830 lira 25'er kuruş kazandılar. Talihlilerin kuponlarını, ANKARA / ETİMESGUT - ANTALYA / MANAVGAT - İSTANBUL / ŞİŞLİ'deki bayilerden yatırdıkları öğrenildi.

Çekilişte 5 bilen 28 kişi 2 bin 687 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 241 kişi 312 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 982 kişi 33 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 301 kişi 20 lira 25'er kuruş, 3 bilen 78 bin 835 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 6 kişi 5 lira 60'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 962 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak. 

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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