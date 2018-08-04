4 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonucu

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından artık her hafta çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak olan Sayısal Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi MPİ'nin Ankara Balgat'taki çekiliş salonunda gerçekleşti. Sayısal Loto'nun 4 Ağustos 2018 tarihli 1137. çekilişinin tamamlanmasının ardından, şans oyunu tutkunları merakla, 4 Ağustos Sayısal Loto Çekilişi sonuçlarını sorguluyor. İşte, 4 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

4 AĞUSTOS 2018 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi tarafından alınan kararla sadece Cumartesi günleri oynanan Sayısal Loto şans oyunu artık çarşamba ve cumartesi günü oynanacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu kapsamda haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi de tamamlandı. İşte, yapılan çekiliş sonrası kazanan şanslı numaralar...

Saat 21.15'te başlayan Sayısal Loto çekilişinin şanslı numaraları; 13 - 21 - 24 - 30 - 45 - 46

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 ya da 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız.

İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar.