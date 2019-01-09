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3600 ek gösterge polis ve öğretmen listede eğitim kritik nokta 100 güne...

3600 ek gösterge polis ve öğretmen listede eğitim kritik nokta 100 güne...

Öğretmen ve polisler başta olmak üzere memurların göze 3600 ek göstergede. 100 günlük programda yer alan ek göstergede kritik nokta statü mü yoksa eğitimin mi dikkate alınacağı.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 02:20 - Güncelleme: 09-01-2019 02:20

1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisini doğrudan ilgilendiren ek göstergeye ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Hükümetin 100 günlük yapılacaklar listesinde yer alan 3600 ek gösterge düzenlemesi ile memurlar ve emekliler ek zam alacaklar.

Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak.

LİSE MEZUNLARI VAR MI? : Meclis'e sunulacak teklifte statünün mü eğitim durumunun mu dikkate alınacağı konusunda formül aranıyor. Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan tüm polis, hemşire ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları faydalanabilecek. Hükümet lise mezunlarının kapsam dışı kalmaması için formül bulmaya çalışıyor.

MAAŞLAR ARTACAK : 3600 ek gösterge düzenlemesinden memurlarla beraber emekli olanlar ve idarecilerin de yararlanması öngörülüyor. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışıp emekli olan polislerin emekli aylıklarında 637 lira, emekli ikramiyelerinde 27 bin 13 lira artış bekleniyor. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıklarında 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artış olacak. Söz konusu hesap 25 yıla göre yapıldığında birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polislerin emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira yükselecek.

NE ZAMAN YASALAŞACAK : 3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı konusunda henüz net bir tarih yok. Hükümetin ikinci 100 günlük eylem planında yer alan ek göstergenin önümüzdeki aylarda meclise getirilmesi bekleniyor.

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

 

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