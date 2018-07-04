35'lik rakı kaç para oldu- ÖTV zammı sonra güncel rakı fiyat listesi

Rakı fiyatlarına zam geldi, yapılan ÖTV zammının ardından alkollü içkilere yüzde15.5 oranında zam yapıldı. Alkollü içecek fiyatları ortama 10 lira birden arttı. Peki yeni zamlar sonrası rakı fiyatları ne kadar oldu? 70'lik, 35'lik, 50'lik rakı fiyatları kaç para oldu 2018 zamlı rakı fiyat listesi...

ALKOLE ÖTV ZAMMI: İçkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) her 6 ayda üretici enflasyonu kadar zam yapılması gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 6 aylık üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) yüzde 15.5. İçki çeşitlerine yapılan ÖTV artışı da yüzde 15.5 oldu. Bu düzenlemeden sonra rakıya 10 lira zam yapılması bekleniyor.

70’LİK RAKI 112.7 TL OLDU: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yüzde 15.5 6 aylık üretici enflasyonu sonrasında güncellediği listeye göre biradan alınan ÖTV 1.3498 liradan 1.5592 liraya, şarabın ÖTV’si 6.6363 liradan 7.6662 liraya, şampanyanın ÖTV’si 44.8351 liradan 51.7935 liraya, cin ve votkanın ÖTV’si de 184.3982 liradan 213.0168 liraya yükseldi. Rakının vergisi 30 Nisan’da Avrupa Birliği uyum ayarlaması nedeniyle 184.3982 liraya yükseltilmişti. Şimdi de enflasyon farkı nedeniyle 213.0168 liraya çıktı ve bu yılın üçüncü zammı oldu. İçkilerde vergileme sistemi alkol oranına göre hesaplanıyor. Buna göre 70’lik rakının ÖTV’si nisandaki 58.08 liradan şimdi 67.1 liraya yükseldi. Fabrika çıkış fiyatı ve KDV dikkate alındığında 70’lik rakının fiyatı 102.1 liradan 112.7 liraya çıkacak. Buna göre rakının 10 lira zamlanması bekleniyor.

Zam öncesi alkollü içkilerdeki güncel fiyatlar şöyleydi;

YENİ RAKI FİYATLARI

35 lik Yeni Rakı (Küçük) Fiyatı 56,00 TL

50 lik Yeni Rakı Fiyatı 75,00 TL

70 lik Yeni Rakı (Büyük) Fiyatı 105,00 TL

100 lük Yeni Rakı Fiyatı 143,00 TL

150 lik Yeni Rakı Fiyatı 204,00 TL

35 lik Yeni Rakı Yeni Seri Fiyatı 62,00 TL

50 lik Yeni Rakı Yeni Seri Fiyatı 84,00 TL

70 lik Yeni Rakı Yeni Seri Fiyatı 116,00 TL

100 lük Yeni Rakı Yeni Seri Fiyatı 152,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı Fiyatı 69,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı Fiyatı 127,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ala Serisi Fiyatı 75,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ala Serisi Fiyatı 137,00 TL

TEKİRDAĞ RAKISI FİYATLARI

35 lik Tekirdağ Rakısı Fiyatı 58,50 TL

50 lik Tekirdağ Rakısı Fiyatı 78,50 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Fiyatı 109,50 TL

100 lük Tekirdağ Rakısı Fiyatı 151,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi Fiyatı 62,50 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi Fiyatı 116,50 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi Fiyatı 75,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi Fiyatı 137,00 TL

100 lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi Fiyatı 180,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason Fiyatı 74,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason Fiyatı 135,50 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara Fiyatı 168,00 TL

ALTINBAŞ RAKISI FİYATLARI

35 lik Altınbaş Rakı Fiyatı 71,00 TL

70 lik Altınbaş Rakı Fiyatı 133,00 TL

KULÜP RAKISI FİYATLARI

35 lik Kulüp Rakı Fiyatı 66,00 TL

70 lik Kulüp Rakı Fiyatı 124,50 TL

İZMİR RAKISI FİYATLARI

​35 lik İzmir Rakısı Fiyatı 49,00 TL

50 lik İzmir Rakısı Fiyatı 67,00 TL

70 lik İzmir Rakısı Fiyatı 92,00 TL

100 lük İzmir Rakısı Fiyatı 129,00 TL

35 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm Fiyatı 52,00 TL

50 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm Fiyatı 70,00 TL

70 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm Fiyatı 94,00 TL

100 lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm Fiyatı 134,00 TL

YEKTA RAKI FİYATLARI

35 lik Yekta Rakı Fiyatı 47,00 TL

70 lik Yekta Rakı Fiyatı 90,00 TL

100 lük Yekta Rakı Fiyatı 126,00 TL

TAYFA RAKI FİYATLARI

35 lik Tayfa Rakı Fiyatı 43,00 TL

50 lik Tayfa Rakı Fiyatı 61,00 TL

70 lik Tayfa Rakı Fiyatı 84,00 TL

100 lük Tayfa Rakı Fiyatı 119,00 TL

EFE RAKI FİYATLARI

35 lik Efe Rakı (Klasik) Fiyatı 45,50 TL

50 lik Efe Rakı (Klasik) Fiyatı 63,50 TL

70 lik Efe Rakı (Klasik) Fiyatı 89,50 TL

100 lük Efe Rakı (Klasik) Fiyatı 123,90 TL

35 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı 55,50 TL

50 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı 73,90 TL

70 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı 106,90 TL

100 lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı 143,90 TL

35 lik Efe Rakı Kara Efe Fiyatı 68,00 TL

70 lik Efe Rakı Kara Efe Fiyatı 127,00 TL

35 lik Efe Rakı Gold Efe Fiyatı 60,90 TL

50 lik Efe Rakı Gold Efe Fiyatı 80,00 TL

70 lik Efe Rakı Gold Efe Fiyatı 111,00 TL

100 lük Efe Rakı Gold Efe Fiyatı 148,50 TL

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Fiyatı 70,00 TL

50 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Fiyatı 129,50 TL

35 lik Efe Rakı 3 Distile Fiyatı 69,50 TL

50 lik Efe Rakı 3 Distile Fiyatı 125,00 TL

70 lik Efe Organik Rakı Fiyatı 117,50 TL

70 lik Efe Rakı 5 Yıllık Fiyatı 265,00 TL

35 lik Efe Rakı Geleneksel Fiyatı 58,50 TL

70 lik Efe Rakı Geleneksel Fiyatı 107,50 TL

100 lük Efe Rakı Geleneksel Fiyatı 142,50 TL

35 lik Efe Rakı Tek İmbik Fiyatı 62,50 TL

70 lik Efe Rakı Tek İmbik Fiyatı 112,50 TL

100 lük Efe Rakı Tek İmbik Fiyatı 149,50 TL

ÇİLİNGİR RAKI FİYATLARI

35 lik Çilingir Rakı Fiyatı 41,50 TL

70 lik Çilingir Rakı Fiyatı 80,90 TL

100 lük Çilingir Rakı Fiyatı 113,50 TL

35 lik Çilingir Xtra Rakı Fiyatı 42,90 TL

70 lik Çilingir Xtra Rakı Fiyatı 82,90 TL

100 lük Çilingir Xtra Rakı Fiyatı 114,90 TL

35 lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı Fiyatı 45,90 TL

70 lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı Fiyatı 83,90 TL

BURGAZ RAKI FİYATLARI

​35 lik Burgaz Rakı Fiyatı 51,50 TL

50 lik Burgaz Rakı Fiyatı 73,00 TL

70 lik Burgaz Rakı Fiyatı 94,00 TL

MERCAN RAKI FİYATLARI

35 lik Mercan Rakı Fiyatı 50,00 TL

70 lik Mercan Rakı Fiyatı 93,00 TL

ALKOLÜN VÜCUDA VERDİĞİ ZARARLAR: Alkolün Vücuda Verdiği Zararlar Nelerdir? Alkol insan sağlığını ve toplum düzenini çok ciddi olarak bozmakta ve insan sağlığı üzerinde geri dönülmez hasarlara neden olmaktadır.

Alkolün en fazla tahribata neden olduğu organ beyindir. Alkolün doğrudan etkisi mantıklı düşünme, karar verme ve hareket etme yeteneklerini bozmasıdır. Bu etkiler, alkol alımının hemen ardından görülür ve ciddi kazalar, yaralanmalar ve hatta ölümlere neden olmaktadır. Alkol hafızayı zayıflatır. Alkol beyin hücrelerini öldürdüğü için zamanla beyin küçülür... Erken yaşlanma ve bunamaya yol açar.

Alkol kullanan kişilerde uyku bozuklukları ve uzun süre uyusalar bile yorgun kalkma şikayetleri sık görülür. Göze giden görme sinirlerinde tahribata neden olarak, zamanla körlüğe kadar varabilecek hasarlara neden olur.

Mide ve yemek borusunu tahriş eder. Gastrit ve ülser oluşumuna yol açar. Vitaminlerin ve diğer besin maddelerinin vücut tarafından emilmesine engel olur. Vücut direnci ve sağlığı bozulur. Baş ağrısı ve ağız kuruluğu yapar. Vücudun aşırı su kaybetmesine neden olur.

Kanser riskini çok büyük oranda arttıran alkol, yemek borusu, gırtlak, mide ve pankreas kanserlerinin en önemli nedenlerinden biridir.

Kadınlarda adet düzensizliği, erkeklerde iktidarsızlık yani sertleşme sorunları ve anne karnındaki bebeklerde de çok ciddi fiziksel ve zihinsel bozukluklara yol açar.

Kalp hastalıklarına neden olur. Kalpte ritim bozukluğu, kalp yetmezliği gibi sorunlara yol açmasının dışında damar kireçlenmesine de neden olmaktadır. Alkolü az miktarlarda alanlarda da kalp ve damar hastalıkları riski artmaktadır.

Yaralanmalarda, kanın pıhtılaşmasını önlediği için, ciddi kan kaybına yol açar. Alkol donmayı hızlandırır. Alkol alan kişi vücudunda yalancı bir sıcaklık hisseder, oysaki bu, vücudun hızla ısı kaybettiğinin işaretidir...

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