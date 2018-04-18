300 koyun başvuru sonuçları açıklandı. Damzılık 300 koyun almak için TİGEM sayfasında başvuru yapan çiftçilerin merakla beklediği 300 koyun başvurusu ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Başvubulunan çiftçilere bilgilendirme mesajı gitti. Buna göre 300 koyun ön başvurusu kabul edilen adayların tam isim listesi üreticilerin bağlı bulunduğu İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gönderildi.3 00 koyun başvuru sonucu bilgisi gelen çiftçiler gerekli belgeleri 24 Nisan'a kadar eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekiyor. Peki gerekli belgeler neler, işte detaylar...

300 KOYUN BAŞVURU SONUÇLARI: Kamuoyunda "300 Koyun Projesi" olarak bilinen "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi" ön değerlendirme sonuçları açıklandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) internet sitesinden yapılan duyuruda, "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi (300 Koyun) kapsamında TİGEM tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda oluşan listeler üreticilerimizin bağlı bulunduğu İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gönderilmiştir" denildi.

Ayrıca söz konusu listede ismi yer alan üreticilerin e-posta adreslerine ve telefonlarına bilgi mesajlarının da iletildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bilgi mesajı gelen üreticilerimizin, aşağıdaki belgeleri başvuru yaptığı İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine en geç 24.04.2018 tarihi mesai bitimine kadar eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

TİGEM tarafından başvuru sahiplerinden en geç 24 Nisan 2018 tarihine kadar istenen belgeler şöyle:

1- Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi Başvuru Dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı örneği,

3- Varsa Tarım ve hayvancılıkla ilgili mesleki eğitim veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair anlar için diploma sureti,

4- Varsa hayvan yetiştiriciliği konularında almış olduğu kurs bitirme belgesi,

5- Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ve gazi ise onaylı belge,

6- Kredi sözleşmesin imzalanma tarihi itibariyle ile mülkiyeti başkasına ait veya Üretici/Üreticilerin hissesi bulunan işletmeye ilişkin diğer hissedarlardan kredi vadesi sonuna kadar Proje kapsamında kullanılacağına dair noter onaylı muvafakatnameyi,

7- Proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan barınak/mera/otlak/yem bitkisi üretim alanları ile ilgili olarak yapılan en az yedi yıllık kredi vadesi ile uyumlu kira sözleşmesi,

8- Kiralık ve hisseli araziler/barınaklar ile ilgili tapu kayıtları

9- Sözleşme imzalanacak Üretici/Üreticiler ait İşletme Tescil Belgesi (İl/ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alınacak)

10- Sözleşme imzalanacak Üretici/Üreticiler ait İşletme Kapasite Raporu (İl/ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alınacak).

Kurum'dan yapılan açıklamada, "Değerlendirme, teslim edilen belgeler üzerinden yapılarak sonuçlandırılacak ve değerlendirme sonuçları TİGEM internet sitesinde yayınlanacaktır" denildi.