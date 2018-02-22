300 koyun başvurusu nasıl yapılır-Yeni yetiştirici kaydı açma

300 koyun alma başvuru sayfası erişime açıldı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM 300 damızlık koyun almak isteyen çiftçiler için başvuru sayfasını yayınladı. Devletten koyun almak isteyen çiftçiler 300koyun.tigem.gov.tr sayfasına girerek TC numarasını ve şifresini girerek başvuruda bulunacak. TİGEM kaydı bulunmayan çiftçiler ise Yeni Yetiştirici Kaydı açarak 300 koyun başvurusu yapabilecek.

300 KOYUN BAŞVURU NASIL YAPILACAK: Projeye başvurular TİGEM internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. En az 1666 üreticinin dahil edileceği projede, üretici başına toplam 300 başa kadar küçükbaş hayvan verilecek.

300 KOYUN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

300 KOYUN GERİ ÖDEME NE ZAMAN: Koyun sayısının artmamasının et üretimini olumsuz etkilemesinden dolayı Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi'yle sözleşmeli üretim modeli geliştirildi.

Bu modelle köylerde, atıl kalan mera alanlarını üretime kazandırmak, koyun barınaklarının tam kapasite kullanımını sağlanmak, ülkede koyun varlığını artırmak, kırsalda koyunculuk yapan insanları sosyal güvenceye kavuşturmak amaçlandı.

TİGEM, proje kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak. Kurumca, bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verilecek. Doğacak kuzuların alımı garanti edilecek ve taban alım fiyatı önceden belirlenecek. Söz konusu hayvanların alımı için başvurular, TİGEM'in internet sitesinden alınmaya başlandı.

ÜRETİCİYE MAAŞ ARTI SİGORTA VE DİĞER İMKANLAR: Projeye göre, üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedeli avans olarak verilecek.

300 KOYUN BAŞVURUSU VE ÜRETİMİ PDF DOSYASI-TIKLA

TİGEM'in yayınladığı 300 koyun alımı ve üretim şartları hakkında bilmenez gereken herşey bakanlığın yayınladığı bu pdf dosyasında. Başlığa tıklayıp okuyabilirsiniz.

Sözleşme imzalanacak yetiştiricilere kendi işletmelerinde TİGEM tarafından eğitim imkanı sağlanacak. Sütten kesimi müteakip kuzular alınacak, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye ödenecek. Üretilecek tüy ve süt yetiştiricinin olacak.

Üreticilerin bu hayvanlar için yaptıracağı TARSİM sigortası da ücretsiz olacak ve Bakanlık tarafından desteklenecek. Yetiştiriciye bakım giderleri ve sigorta bedeli için avans verilmesi de proje dahilinde bulunuyor.

Üretici başına 300 başa kadar küçükbaş hayvanın verileceği projeyle 500 bin baş anaç küçükbaş hayvan temin edilmesi planlanıyor. Projeyle 8. yılın sonunda dişi sayısının toplam 5 milyon başa ulaşması ve yaklaşık 3 milyon 250 bin baş erkek kesimiyle 52 bin 300 ton et üretimi hedefleniyor.

ÜRETİCİ SEÇİM KRİTERLERİ: Proje için başvuran üreticiler değerlendirilirken; "Üretim yapacağı yerin mera alanı, kaba yem üretebilirliği, hayvan varlığı, cinsiyet ve yaşı, hayvan barınağına sahip olması, halen hayvancılıkla uğraşıyor olması" kriterleri göz önünde bulundurulacak.