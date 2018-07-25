300 bin liralık altını takside unutunca

Dün öğle saatlerinde havalimanı İç Hatlar Terminali önünde müşteri bekleyen Yalınız, çocuklarıyla aracına binen bir kadını Esenyurt'taki evine götürdü.

Yolcularını bıraktıktan sonra geriye manevra yapan Yalınız, arka bölümde çanta gördü. Çantayı kontrol eden şoför, içinde altın bulunduğunu tespit etti.

Yalınız, bulduğu çantayı bağlı bulunduğu Atatürk Havalimani Taksiciler Kooperatifi yetkililerine teslim ederek, altınların sahibini beklemeye başladı. Öğleden sonra havalimanına gelen çantanın sahibi Semiha Külekçi, görevlilerin yönlendirmesiyle kooperatife ulaştı.

Külekçi, altın dolu çantasını, onu tanıyan taksi şoförü Yalınız'dan teslim aldı. Yüksel Yalınız, sahibine teslim edeceği altınları çantaya koyarak, Külekçi'ye verdi.

Taksi şoförü Yalınız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nden Esenyurt’a yolcu götürdüğünü, aracın dönüşü sırasında arka koltukta bir çanta olduğunu fark ettiğini söyledi.

Yalınız, çantayı kontrol ettiğinde içinde altın olduğunu gördüğünü, daha sonra havalimanındaki taksi durağına gelerek, yetkililere teslim ettiğini belirtti.

Atatürk Havalimani Taksiciler Kooperatifine bağlı, başkasına ait araçta yevmiyeli çalıştığını, bulunan altının değerinin 10 yıllık maaşına denk geldiğini kaydeden Yalınız, "Yolcunun ihtiyaç sahibi olabileceğini düşündüğün için en ufak bir art niyet taşımadan geri getirdim." ifadelerini kullandı.

Külekçi ise bu sabah uçakla Erzurum'dan İstanbul'a geldiğini, önce altın dolu çantayı terminal tuvaletinde unuttuğunu sandığını belirtti.

"Kaybolsaydı da nasipten çıkmış derdim"

Esenyurt'taki evine gittikten 2 saat sonra çantanın olmadığını fark ettiğini kaydeden Külekçi, "En son ihtimal takside unuttuğumu düşündüm. Çantamı bir Erzurum'da bir de taksi ücretini öderken çıkarmıştım. Havalimanına geldikten sonra güvenlik görevlilerine durumu söyledim. Taksiciler bizi buraya yönlendirdi. Dernek başkanı Fahrettin Can ile telefonda görüştüm ve buraya geldim." dedi.

Taksi şoförünü görünce hemen tanıdığını ifade eden Külekçi, "Altınları kaybettiğimi anlayınca şoka girdim. Şoka girdiğim için bulup bulamayacağımı hiç düşünmedim. Allah'a bıraktım. Kaybolsaydı da nasipten çıkmış derdim. Gün parası ve ekmek parası gibi şeylerden tasarruf ettiğim birikimlerim çantadaydı. Çok mutluyum. Bize yardımcı olan Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifine ve başkanına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Taksi şoförü Yalınız, altınların sahibi geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Bu duruma şükrettiğini dile getiren Yalınız, "Rabbim bize haram lokma yedirmedi. Bugünden sonra da yedirmez." şeklinde konuştu.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkani Fahrettin Can ise kendileriyle çalışan şoförlerin çoğundan işe girerken sabıka kaydı istediklerini belirtti.

Kendi taksilerinde unutulan ve bırakılan eşyaların hemen bulunabildiğini dile getiren Can, "Bu nedenle yolculara, muhakkak duraktan binmelerini tavsiye ediyoruz. Yüksel arkadaşımızı biz ayın değil yılın şoförü olarak göstermeyi planlıyoruz. Yılın şoförü olduğu için belki bu kadar altın veremeyiz ama ona küçük altın hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.