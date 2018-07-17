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3. İstanbul Başakşehir projesi nerede öyle bir bahçesi var ki...

3. İstanbul Başakşehir projesi nerede öyle bir bahçesi var ki...

Başakşehir'in en büyük karma projesi 3. İstanbul Başakşehir'de, ilk yarıda 2017'nin tamamında elde edilen satış rakamı aşılırken, yıl sonunda 300 milyon liralık ciro hedefleniyor. Fuzul Grup, Seha Yapı, Al Zamil, Adese ortaklığı ile yapılan proje çevre düzenlemesi ile de dikkat çekiyor.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 03:44 - Güncelleme: 17-07-2018 03:44

Fuzul Grup, Seha Yapı, Al Zamil, Adese ortaklığı ve Başakşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Başakşehir'in en büyük karma projesi 3. İstanbul Başakşehir'de, yılın ilk yarısında 2017'nin satış rakamları aşıldı. Projenin yıl sonunda 300 milyon liralık ciroya ulaşması bekleniyor.

Ticari alanlardan ve rezidanslardan oluşan proje, mimari tasarımı ve çevre düzenlemesiyle dikkati çekiyor. Başakşehir'de 112 bin metrekare arsa üzerinde yükselen projede, büyük peyzaj alanları bulunuyor.

3. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR NEREDE: Avrupa Yakası'nda şehrin ana arterlerine, iş ve yaşam merkezlerine oldukça yakın bir konumda olan 3. İstanbul Başakşehir, aynı zamanda Atatürk Havalimanı ve 3. havalimanının da tam ortasında... Konumuyla dikkat çeken İstanbul'un yeni konut projesinden; metro, tramvay ve havaray gibi toplu ulaşım araçlarına erişim oldukça kolay.

Başakşehir konut projeleri arasında en büyükler arasında yer alan 3. İstanbul projesinin sosyal donatıları da yatırımcılardan ilgi görüyor. Projenin sosyal olanakları arasında masa tenisi, basketbol sahası, restoran, kapalı otopark, yürüyüş parkuru, sauna, bilardo, spa, çocuk oyun alanları, futbol sahası, süs havuzu, güvenlik, kafe, kapalı yüzme havuzu, tenis kortu ve kameralı güvenlik hizmeti yer alıyor. 

Merkezi lokasyonlara yakınlığıyla dikkati çeken projenin Haziran 2019'da teslim edilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık, "2018'in ilk yarısında geçen yıl yaptığımız ciroyu yakaladık. Bu yılın sonunda ciro hedefimiz 300 milyon lira." ifadelerini kullandı.

Projeye artan bir ilgi olduğunu belirten Saylık, "Yeni açılan Kayaşehir-Başakşehir metrosu, 3. havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne olan bağlantı yollarıyla projemizin ulaşım kolaylığı gözle görünür hale geldi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk iniş denemesi yapılan ve 29 Ekim'den itibaren aktif hale gelecek 3. havalimanı, projemizin prim değerini daha da artıracak." değerlendirmelerini yaptı.

Projenin en dikkat çeken yönü bahçeleri olacak. Zira Avrupa'nın en büyük botanik parkı bu projenin içinde yer alıyor. 

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