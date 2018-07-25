29 ilde aynı anda basıldılar! Soru çalma operasyonu...

Misafir 25 Temmuz 2018 10:04 Şimdide aynı düzen akp tarafindan sürdürülüyor.akp il ve ilçe başkanlıklarindan götürülen referansla polis ve komiser yapılıyor.tıpki hitlerin SS leri gibi faşist bir kurum kuruluyor. Allahtan korkan bir kişinin artik emniyette yeri olmayacak. Orduyu ve emniyeti akp nin silahli kanadı yapanlarin vallahi sonu saddamdan iyi olmayacaktir.

Misafir 25 Temmuz 2018 10:42 fetö ne ie buda aynısı sonuda fetö ile aynıdır ama şuan epey hakimiyet kurdudaaa içinde çürükler var bu çürükler akp yi oymakta birgün ansızın kimsenin beklemediği anda o çürüyen yerler akp yikacak.....hemde bizim neslimiz görecek tıpkı fetö gibi...