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29 ilde aynı anda basıldılar! Soru çalma operasyonu...

29 ilde aynı anda basıldılar! Soru çalma operasyonu...

2011 komiserliğe geçiş sınavı öncesi soruları örgüt üyelerine dağıttıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmada 22 kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 09:47 - Güncelleme: 25-07-2018 09:47

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında 2011 yılındaki polislikten komiserliğe geçiş sınavı öncesinde sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttıkları belirlenen 22 zanlı, Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011'deki polislikten komiserliğe geçiş sınavına ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde farklı tarihlerdeki 5 operasyonda gözaltına alınanların ifadelerine başvuruldu. 

Bu kapsamda etkin pişmanlıktan faydalanan bazı zanlıların verdikleri ifadelerle soruların ele geçirilmesi ve dağıtılmasında yeni isimlere ulaşıldı. İncelemelerin ardından 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 25 Temmuz 2018 10:04 Şimdide aynı düzen akp tarafindan sürdürülüyor.akp il ve ilçe başkanlıklarindan götürülen referansla polis ve komiser yapılıyor.tıpki hitlerin SS leri gibi faşist bir kurum kuruluyor. Allahtan korkan bir kişinin artik emniyette yeri olmayacak. Orduyu ve emniyeti akp nin silahli kanadı yapanlarin vallahi sonu saddamdan iyi olmayacaktir.

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  • Misafir 25 Temmuz 2018 10:42 fetö ne ie buda aynısı sonuda fetö ile aynıdır ama şuan epey hakimiyet kurdudaaa içinde çürükler var bu çürükler akp yi oymakta birgün ansızın kimsenin beklemediği anda o çürüyen yerler akp yikacak.....hemde bizim neslimiz görecek tıpkı fetö gibi...

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