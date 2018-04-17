26 Ağustos özel çalışılmış bir tarih! Erdoğan'la istişareli...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos 29018 günü erken seçim yapılması çağrısı siyasetin gündemini belirledi. Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk'e "Bahçelinin seçim kararını nasıl yorumluyorsunuz?" diye sorduk. İşte eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü Öztürk'ün İnternethaber'e yaptığı özel açıklamalar...

ERKEN SEÇİM BELİRMİŞTİ ZATEN... Erken seçim emareleri belirmişti zaten. Mecliteki bazı kanuni düzenlemeler toplumun geniş kitlelerini etkileyecek önemdeydi. Taşeron yasası gibi, teşvik düzenlemeleri gibi.

AFRİN OYLARI YÜKSELTTİ?.. Afrin operasyonuyla Cumhur ittifakı büyük bir destek aldı toplumdan. Anketlerde oylar yükseldi.

MUHALEFET NE DURUMDA?.. Muhalefet kötü durumda. CHP içinde kargaşa var, İyi Parti örgütlenemedi, yerine oturmadı. HDP yöneticileri tutuklu, iç çekişme var, teşkilat bölünmüş durumda.

SAADETİN NE YAPACAĞI BİLİNMİYOR... Saadet Partisi popüler oldu ama tam olarak ne yapacağını bilmiyor. Yani herşey Cumhur ittifakının lehine.

26 AĞUSTOS ÖZEL ÇALIŞILMIŞ BİR TARİH... MHP Bu kararı Erdoğan ile istişare etmeden almaz. 26 Ağustos tarihi çalışılmış bir tarih. Hem yaz, hem bayram tatili, hem de Malazgirt ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü. Hepsi CHP aleyhine.

YARIN İLAN EDİLİR... Yarın 26 Ağustos tarihi seçim tarihi olarak ilan edilecektir.