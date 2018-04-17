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26 Ağustos AK Parti'de krize neden oldu! Tarih yarın değişecek

26 Ağustos AK Parti'de krize neden oldu! Tarih yarın değişecek

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışının ardından AK Parti içinde krize neden olduğunu belirten Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, "AK Parti'i yetkililerden aldığım bilgiye göre 26 Ağustos tarihi büyük ihtimalle değişecek" dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 14:45 - Güncelleme: 17-04-2018 17:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018 günü erken seçim yapılması çağrısı siyasetin gündemini belirledi. Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, AK Parti içinden bomba bir kulis paylaştı. Öztürk, "Bahçelinin seçim kararını nasıl yorumluyorsunuz? AK Parti içinde nasıl karşılandı?" diye sorduk. İşte eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü Öztürk'ün İnternethaber'e yaptığı özel açıklamalar...

ERKEN SEÇİM BELİRMİŞTİ ZATEN... Erken seçim emareleri belirmişti zaten. Mecliteki bazı kanuni düzenlemeler toplumun geniş kitlelerini etkileyecek önemdeydi. Taşeron yasası gibi, teşvik düzenlemeleri gibi.

AFRİN OYLARI YÜKSELTTİ?.. Afrin operasyonuyla Cumhur ittifakı büyük bir destek aldı toplumdan. Anketlerde oylar yükseldi.

MUHALEFET NE DURUMDA?.. Muhalefet kötü durumda. CHP içinde kargaşa var, İyi Parti örgütlenemedi, yerine oturmadı. HDP yöneticileri tutuklu, iç çekişme var, teşkilat bölünmüş durumda.

SAADETİN NE YAPACAĞI BİLİNMİYOR... Saadet Partisi popüler oldu ama tam olarak ne yapacağını bilmiyor. Yani herşey Cumhur ittifakının lehine.

26 AĞUSTOS KRİZE NEDEN OLDU... Bahçeli'nin açıkladığı 26 Ağustos tarihi AK Parti'de krize neden oldu. 26 Ağustos tarihinin hem istişare edilmeden açıklandığı hem de tarih üzerinde mutabık kalınmadığı anlaşıldı.

YARIN 26 AĞUSTOS TARİHİ DEĞİŞECEK... AK Parti'i yetkililerden aldığım bilgiye göre 26 Ağustos tarihi büyük ihtimalle değişecek.

CUMHUR İTTİFAKININ İLK KRİZİ... Cumhur ittifakının yaşadığı ilk kriz bu olabilir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR30 YORUM

  • Ahmet İbrahim 17 Nisan 2018 18:15 Unutmayın Miraç gecesi Suriyenin amerika ve yandaşlarınca bombalanması, ve cumhur ittifakının bunu desteklemesi, oylarını %4-5 düşürdü. Seçimde göreceksiniz.

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