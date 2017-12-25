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25 Aralık Noel nedir önemi ne yılbaşından farkına bakın

25 Aralık Noel nedir önemi ne yılbaşından farkına bakın

25 Aralık Noel yani Christmas Hristiyan inancına sahip kişiler tarafından kutlanıyor. Herkes tarafından bilinen noel nedir önemi ne? Noel ve yılbaşı arasındaki fark ne? Gelin hep birlikte 25 Aralık'ın önemine bakalım.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 09:23 - Güncelleme: 25-12-2017 09:23

Bugün 25 Aralık. Hristiyanlar için en özel günlerden biri. Bugün dünyanın birçok yerinde Noel kutlanıyor. Yılbaşı ile karıştırılan Noel önemi ne? Hristiyanlar neden bugünü kutluyor? 

Noel, Hristiyanların çoğu tarafından 25 Aralık tarihinde kutlanır. 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlayan kutlamalar, bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam etmektedir. Doğu Ortodoks Kiliseleri (Ermeni Kilisesi), Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak tarihini Noel olarak kutluyorlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir. 

NOEL NEDİR NEDEN KUTLANIR? Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa’nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar. Ülkemizde de yılbaşı kutlamaları özellikle çam süsleme ve hediye verme eylemleri ile kutlanmaktadır. Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık’ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık’ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık’a denk gelen 6 Ocak’ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir. Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel’i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık’ta kutlamaya başlamıştır.

NOEL VE YILBAŞI ARASINDAKİ FARK NE?

Genellikle Noel ve yılbaşı aynı zannediliyor ve karıştırılıyor. Noel günü yani 25 Aralık'ta Hz. İsa'nın dünyaya gelmesi kutlanıyor. Yılbaşı ise yeni yıla başlanan gün olduğu için dünyanın hemen hemen her yerinde kutlanıyor. 

 

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