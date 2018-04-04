24 yıl önce kaybettiği kızına kavuştu, buluşmaları olay oldu

Çin'de Wang Mingqing isimli bir baba, 24 yıllık arayışın ardından kaybolan kızına kavuştu. Mingging, usanmadan sürdürdüğü arayışı çerçevesinde, bir gün yolcu olarak alabileceği umuduyla Chengdu kentinde taksi şoförlüğü bile yaptı. Kızı, internette hakkındaki bir paylaşımı gördükten sonra babasıyla temas kurdu. Olay ülkede büyük ilgi görürken, baba ve kız kısa süre önce birbirine kavuştu. Wang'ın Çin medyasına verdiği söyleşilere göre, kızı Qifeng daha üç yaşındayken kayboldu.

Wang eşiyle meyve satılıcılığı yaptıkları sırada, bir gün yol kenarındaki tezgahlarını topladıktan sora kızlarının ortadan kaybolduğunu fark ettiler. Yıllarca kentte ve etrafında kızlarını aradılar, gazetelere ilanlar verdiler ve internette çağrılarda bulundular. Bir kız çocukları daha olan çift, bir gün Qifeng'in onları bulacağı umuduyla, Chengdu kentini hiç terk etmedi. Wang üç yıl önce, kızını bulmasına yardımcı olacağı umuduyla taksi şoförlüğü yapmaya başladı.Aracının arka camına, kayıp kızıyla ilgili büyük bir ilan yapıştırırken, taksiye aldığı her yolcuya kart dağıttı.

Wang, üç yaşındayken kaybolan Qifeng'in hiç fotoğrafı olmadığından, benzedikleri umuduyla ilanlarında diğer kızının fotoğraflarını kullandı. Çabaları, sonunda Çin medyasının ilgisini çekti ve bir söyleşide "Bir gün, kızımın hemen arkama yolcu olarak oturacağını umuyorum" dedi. Yıllar geçtikçe Çin Polisi Qifeng olabilecek birkaç kadın tespit etti, ancak DNA testlerinden olumsuz sonuç alındı.

RESSAM YETİŞKİN HALİNİ ÇİZDİ

Ancak bu uzun arayıştaki dönüm noktası, polis için robot resimler yapan bir ressamın Wang'ın hikayesini okuyup, Qifeng'in yetişkin halinin neye benzeyebileceğini gösteren bir portre çizmesiyle başladı. Daha sonra bu portre, internette paylaşıldı. Binlerce kilometre ötede, ülkenin diğer ucundaki Kang Ying adlı bir kadın portreyi gördü ve kendisine ne kadar çok benzediğini görünce şoke oldu.

GENÇ KIZ FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Kang Ying, Wang ile temas kurdu ve Wang kayıp kızı gibi alnında bir yara izi olduğunu ve ağladığında midesinin bulandığını öğrendi. Kısa süre sonra bir DNA testi yapıldı ve test pozitif çıktı. Wang yıllar önce kaybettiği kızına kavuştu. Baba ve kız, ülkenin kuzeyindeki Jilin bölgesinde yaşayan Kang Ying'in Chengdu'ya uçmasıyla yıllar sonra yüz yüze görüştüler.

20 KM UZAKTA BÜYÜMÜŞ

Baba Wang bir gazeteye yaptığı açıklamada "Bu son 24 yılda ne çok umut, hayal kırıklığı ve umutsuzluğa kapıldığımı anlatamam. Şimdi nihayet tekrar buluşacağız" dedi. Çin medyası Kang Ying'in asıl anne ve babasından sadece 20 kilometre uzaklıktaki bir kasabada yetiştirildiğini yazdı, ancak nasıl ve neden ülkenin kuzeyine gittiği konusunda bir ayrıntı vermedi.

  • Güncel 04 Nisan 2018 07:35
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN 24 yıl önce kaybettiği kızına kavuştu, buluşmaları olay oldu videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro