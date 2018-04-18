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24 Haziran 2018'de seçim var! Üç bakan istifa ediyor

24 Haziran 2018'de seçim var! Üç bakan istifa ediyor

24 Haziran 2018 günü erken seçim kararı alındı... Peki bundan sonra ne olacak?.. Erken seçim kararı nasıl kesinleşecek? YSK seçim takvimi nasıl olacak? Hangi bakanlar istifa edecek?.. Milletvekili sayısı kaça yükselecek?..

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 17:00 - Güncelleme: 18-04-2018 17:24

TÜRKİYE 24 Haziran'da cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Ancak kararın önce TBMM'den geçmesi bekleniyor. Daha sonra YSK seçim takvimini açıklayacak. Takvimin açıklanmasından sonra İçişleri, Adalet ve Ulaştırma bakanları istifa edecek ve yerine teknokrat bakanlar atanacak... Türkiye, 2017 referandumuyla kabul edilen anayasa değişiklikleriyle ilk defa Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini bir arada yapacak. Milletvekili sayısı da 550'den 600'e çıkacak...

26 Ağustos'ta erken seçim çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti yetkili kurullarıyla da biraraya geldikten sonra erken seçim tarihini ilan etti. Erken seçim tarihinin açıklanmasıyla izlenecek süreç şöyle:

TBMM'NİN ONAYI GEREKİYOR... Erken seçime gidebilmek için anayasa değişikliği gerekmiyor, ama kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanması şart. TBMM'de toplam 539 milletvekili var. Erken seçime gidilmesinin kabulü için tezkereye 276 milletvekilinin onay vermesi gerekiyor.

MECLİS 'HAYIR' DER Mİ?.. AK Parti, Meclis başkanı dışında 317 milletvekiline sahip. AK Parti ile MHP'nin toplam sandalye sayısı ise 352. Dolayısıyla iki partinin 'evet' demesi erken seçim önünde engel bırakmıyor. HDP ile CHP de erken seçime hazır olduklarını söyledi. Oylamada 'Hayır' deseler dahi, MHP ile AK Parti'nin oyları seçime gidilmesi için yeterli olacak.

YSK TAKVİMİ AÇIKLAYACAK... Erken seçim kararı alınmasından sonra propaganda ve seçim kurallarını belirleyecek ve kampanyalar başlayacak. YSK ilan edilen seçim tarihine göre seçime gidecek partilerin belirlenmesi, adayların ilanı, seçmen kütüklerinin yenilenmesi, il ve ilçe seçim kurullarının belirlenmesi, oy pusulalarının bastırılması hazırlığına başlıyor...

SEÇİM HÜKÜMETİ KURULACAK... Yasa gereği Meclis seçim kararı aldığı taktirde 'Seçim Hükümeti' kurulması gerekiyor. Anayasa'nın 116'ncı madde gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar Kurulu çekilecek... Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmi Gazete'de ilanından itibaren beş gün içinde kurulacak. 

MECLİS DIŞINDAN BAKAN ATANACAK... Cumhurbaşkanı tarafından geçici Hükümet kurmak üzere bir Başbakan atanacak. Geçici Bakanlar Kurulu'na, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları teknokrat olacak. Hükümet kurmakla görevlendirilen Başbakan adayının hazırlayacağı Bakanlar Kurulu listesi Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yeni Meclis toplanıncaya kadar kadar görevde kalacak. Geçici Bakanlar Kurulu için güven oylaması yapılmayacak.

YENİ SEÇİM SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?... Türkiye, 2017 referandumuyla kabul edilen anayasa değişiklikleriyle ilk defa Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini bir arada yapacak. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler Cumhurbaşkanı için aday gösterecek. TBMM dışından aday gösterilenler için ise 100 bin imza gerekiyor.

İLK TURDA YÜZDE 50+1 ŞARTI VAR... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda adayların hiçbiri yüzde 50'ye ulaşamazsa en çok oyu alan iki aday ikinci tura kalacak. İkinci turda da en yüksek oyu alan isim 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçecek. Cumhurbaşkanı en fazla iki defa seçilebilecek. 

İKİNCİ TUR NE ZAMAN YAPILACAK... İlk turda Cumhurbaşkanı seçilemezse ikinci tur seçim ne zaman yapılacak. İkinci tur seçim, ilk tur seçimden sonraki ikinci pazar günü yapılacak. Yani 24 Haziran'da yapılacak olan ilk turda cumhurbaşkanı seçilemezse 8 Temmuz 2018 pazar günü ikinci tur oylama yapılacak.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 550'DEN 600'E ÇIKACAK... Yeni anayasaya göre, meclisteki milletvekili sayısı da 550'den 600'e çıkarıldı.

MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTAN İLLER... Yeni düzenlemede Ankara'da seçilecek milletvekili sayısı 32'den 36'ya, İstanbul'da seçilecek milletvekili sayısı da 88'den 97'ye yükseldi. Antalya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Adana'nın 1, Bursa'nın 1, Aydın'ın 1, Denizli'nin 1, Diyarbakır'ın da 1 arttı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • siyenpi 18 Nisan 2018 18:06 bir bilinmeze dogru süratle ilerliyoruz,cumhuriyet batanlara yeni sultanları ile mutluluklar.

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