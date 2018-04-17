  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

23 Nisan liselere tatil mi MEB tatil düzenlemesi 2018

23 Nisan liselere tatil mi MEB tatil düzenlemesi 2018

23 Nisan liselere, üniversitelere, memurlara tatil mi sorusu 23 Nisan çocuk bayramı yaklaştıkça merak konusu oldu. 2018 resmi günler tatil takvimine göre yurt genelinde 23 Nisan resmi tatil olarak belirlenmiş. Peki 23 Nisan'da liseler ve üniversiteler de tatil yapacak mı, bankalar 23 Nisan pazartesi günü açık olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı bu konu hakkında herhangi bir bilgi verdi mi? İşte detaylar

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-04-2018 14:30 - Güncelleme: 17-04-2018 14:00

23 Nisan liselere tatil mi sorusu tatil planlarını 4 güne çıkarmak isteyen lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. 2018 yılında pazartesi gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde çoşkuyla ve törenlerle kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı resmi tatiller takviminde resmi tatil ilan edilen 23 Nisan'da üniversiteler ve liseler de tatil olacak mı? Gözler MEB'den gelecek yeni tatil açıklamasına çevrildi.

Lise öğrecileri 4 günlük tatil için umutlandıran bir diğer açıklama ise geçen sene 24 Nisan tarihinin tatil edilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması oldu. Eğer MEB tarafında 24 Nisan Salı günü de tatil edilirse lise öğrencileri kesintisiz 4 günlük tatil yapmış olacak.

Peki 23 Nisan ve 24 Nisan'da bankar açık olacak mı, memurlar resmi izinli sayılacak mı? Kafaları karıştıran bu soruların en geç 2 gün içinde açıklığa kavuşası bekleniyor.

23-24 NİSAN TATİL Mİ: Geçtiğimiz yıllarda 24 Nisan tarihinin tatil edilmesine yönelik düzenlemeler yer almıştı. Aynı durumun bu yıl için de geçerli olup olmayacağı merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl yayımladığı takvime göre "23 Nisan 2017 Pazar günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2017 akşamı sona erer" ifadesi yer almış, dolayısıyla bu günün tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yer verdiği bu ifadeye göre tatil olma imkanı düşük durmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir duyuru yapması halinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL hava durumu 23 Nisan'da nasıl olacak, meteoroloji haritalo yeni tahmini yayınladı. Dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan pazartesi günü birçok ilde etkinliklerle ve törenlerle kutlanacak. Bu çzel gün için aylar öncesinden hazırlanmaya başlayan öğrenciler hava durumu nasıl olacak merak ediyor. Yurt genelinde 23 Nisan'da havalar mevsim normallerinde syredecek. İç ve kıyı bölgelerde zaman zaman yağmur geçişleri görülse de uzun süre etkili olmayacak.

23 Nisan İstanbul hava durumu ise ortalama 19 derece ve güneşli olacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 23 Nisan liselere tatil mi MEB tatil düzenlemesi 2018 haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro