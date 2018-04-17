23 Nisan liselere tatil mi MEB tatil düzenlemesi 2018

23 Nisan liselere tatil mi sorusu tatil planlarını 4 güne çıkarmak isteyen lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. 2018 yılında pazartesi gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde çoşkuyla ve törenlerle kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı resmi tatiller takviminde resmi tatil ilan edilen 23 Nisan'da üniversiteler ve liseler de tatil olacak mı? Gözler MEB'den gelecek yeni tatil açıklamasına çevrildi.

Lise öğrecileri 4 günlük tatil için umutlandıran bir diğer açıklama ise geçen sene 24 Nisan tarihinin tatil edilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması oldu. Eğer MEB tarafında 24 Nisan Salı günü de tatil edilirse lise öğrencileri kesintisiz 4 günlük tatil yapmış olacak.

Peki 23 Nisan ve 24 Nisan'da bankar açık olacak mı, memurlar resmi izinli sayılacak mı? Kafaları karıştıran bu soruların en geç 2 gün içinde açıklığa kavuşası bekleniyor.

23-24 NİSAN TATİL Mİ: Geçtiğimiz yıllarda 24 Nisan tarihinin tatil edilmesine yönelik düzenlemeler yer almıştı. Aynı durumun bu yıl için de geçerli olup olmayacağı merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl yayımladığı takvime göre "23 Nisan 2017 Pazar günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2017 akşamı sona erer" ifadesi yer almış, dolayısıyla bu günün tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yer verdiği bu ifadeye göre tatil olma imkanı düşük durmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir duyuru yapması halinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL hava durumu 23 Nisan'da nasıl olacak, meteoroloji haritalo yeni tahmini yayınladı. Dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan pazartesi günü birçok ilde etkinliklerle ve törenlerle kutlanacak. Bu çzel gün için aylar öncesinden hazırlanmaya başlayan öğrenciler hava durumu nasıl olacak merak ediyor. Yurt genelinde 23 Nisan'da havalar mevsim normallerinde syredecek. İç ve kıyı bölgelerde zaman zaman yağmur geçişleri görülse de uzun süre etkili olmayacak.

23 Nisan İstanbul hava durumu ise ortalama 19 derece ve güneşli olacak.