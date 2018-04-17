23 Nisan liselere tatil mi 2018 MEB 24 Nisan tatili açıklaması

23 Nisan liselere ve ortaöğretimlere tatil mi MEB yeni açıklaması haberimizde. 23 Nisan dünyada kutlanan tek çocuk bayramı. Atatürk'ün çocuklara en büyük hediyesi olan 23 Nisan çoşkuyla tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 23 Nisan tatili ise haftasonuyla birleşince 3 güne çıkıyor. 2018 yılındaki resmi tatillerden biri olan 23 Nisan lise ve ortaokul öğrencilerine de tatil. Peki geçtiğimiz yıl 24 Nisan'ın tatil edilmesine yönelik yapılan düzenlemeler bu yıl da yapılacak mı, 24 Nisan liselere tatil olacak mı? MEB bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı

23-24 NİSAN TATİL Mİ: Geçtiğimiz yıllarda 24 Nisan tarihinin tatil edilmesine yönelik düzenlemeler yer almıştı. Aynı durumun bu yıl için de geçerli olup olmayacağı merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl yayımladığı takvime göre "23 Nisan 2017 Pazar günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2017 akşamı sona erer" ifadesi yer almış, dolayısıyla bu günün tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yer verdiği bu ifadeye göre tatil olma imkanı düşük durmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir duyuru yapması halinde yeni gelişmeleri internethaber.com.tr'den sizlere duyuracağız.

23 NİSAN'IN ÖNEMİ: Türkiye'nin ilk bayramı olarak 23 Nisan 1921 yılında kabul edilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı’nın 23 Nisan 1922’de Ankara’da yapılan ilk kutlamalarından itibaren çocukların ön plana çıkmasıyla birlikte TBMM Başkanı Mustafa Kemal’in de desteğini alan Himaye-i Etfal Cemiyeti yöneticileri 23 Nisan 1923’te cemiyet adına yardım toplamaya başlamıştır. 1924 kutlamalarında Latife Hanım’ın Himaye-i Etfal temsilcisi olması ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın da Himaye-i Etfal Cemiyeti’ni açıkça desteklemesi ile 1925’lerden itibaren 23 Nisan’a “Hâkimiyet-i Milliye Bayramı” yanında “Çocuk Günü” ve “Çocuk Bayramı” da denmeye başlanmıştır. Çocuk Bayramının amacı, çocukların birkaç gün eğlendirilmesinden ziyade, toplumun farklı çocuk sorunları ile ilgilenmesinin sağlanmasıydı. Çocuk ölümlerinin azaltılarak nüfus artışının desteklenmesi bunların en önemlisiydi.

1927 yılından önce 23 Nisan; “Çocuk Günü”, “Çocuk Bayramı” gibi kavramlarla anılsa ve çocuk bayramı olarak kutlansa da ilk kapsamlı Çocuk Bayramı kutlamalarına 23 Nisan 1927 yılında başlanmıştır. “Çocuk Bayramı” Mustafa Kemal Paşa ve hükümetin de desteği ile 1929 yılında “Çocuk Haftası” adıyla yedi güne çıkarılmış ve kutlamalarda aktif rol Türk Ocaklarına verilmiştir. Maarif Teşkilatı’nın da okulları tatil ederek tüm öğrencilerin kutlamalara katılımını sağlamasıyla Çocuk Bayramı, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra memleketin her tarafında özel merasimlerle kutlanmaya başlanmıştır. Böylelikle 1929’da Çocuk Haftası olarak kutlanmaya başlanan 23 Nisan kutlamaları daha çok, çocukların sorunlarının gündeme getirildiği ve tüm Türkiye’nin coşkuyla kutladığı bir

bayram haline dönüştürülmüştür.

23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan hava durumu, hava nasıl olacak 23 Nisan'da yağmur yağacak mı soruları özellikle öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında. Meteoroloji uzun vadeli yeni hava durumu tahminine bakıldığınd yurt genelinde sıcaklıklar 23 Nisan'da mevsim normallerinde seyredecek. İç kesimlerde yer yer yağmur geçişleri yaşanabilir. İstanbul 23 Nisan hava durumunda ise yağır görünmüyor. Sıcaklıklar İstanbul'da 23 Nisan'da mevsim normallerinde seyredecek.

23 Nisan haritalı tahmin haberimizde...

Hava sıcaklığının İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir.Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir.