21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları

21 Temmuz 2018 tarihli Sayısal Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı. Sayısal Loto'nun 1133. haftasında kazanan numaralar belli oldu. Büyük bir heyecanla takip edilen Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, şans oyunu tutkunları çekiliş sonucu belirlenen numaraların hangileri olduğunu sorguluyor. İşte, 21 Temmuz Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...

21 TEMMUZ 2018 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi tarafından alınan kararla sadece Cumartesi günleri oynanan Sayısal Loto şans oyunu artık çarşamba ve cumartesi günü oynanacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu kapsamda haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi de tamamlandı. İşte, yapılan çekiliş sonrası kazanan şanslı numaralar...

Saat 21.15'te başlayan Sayısal Loto çekilişinin şanslı numaraları; 4 - 15 - 20 - 24 - 27 - 46

SAYISAL LOTO ARTIK HAFTADA İKİ KEZ DÜZENLENECEK

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Sayısal Loto haftada iki kez çekilmeye başlandı. Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle;

Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru…

"Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."