21 Nisan ehliyet sınav soruları MEB ne zaman açıklanacak?

Ehliyet sınav soru cevapları ne zaman açıklanacak sorusu şimdi sürücü adaylarının gündemi. 21 Nisan cumartesi günü saat 14.00'te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan MTSAS ehliyet sınavı soru cevap anahtarının erişime açılması 5 iş günü içinde olacak. Her yıl 5 kez yapılan ehliyet sınavının ikincisi sona erdi. Şimdi ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündemde. Ehliyet sınav soru cevaplarının açıklanmasının ardından sonuçlar beklenecek. Ehliyet sınav sonuçlarının 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Sınavdan en az 70 puan alması gereken adaylar ikinci aşama olarak direksiyon sınavına girecekler.

Ehliyet sınav sorularının ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan “Ölçme, Değ”erlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü” sayfası üzerinden açıklanması bekleniyor.

EHLİYET SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR: Ehliyet sınavında 70 baraj puandır. Bu puanı alan bir aday sınavdan başarılır olur. Ehliyet sınavında toplam 4 alan bulunuyor. Trafik, İlk yardım, Motor ve Trafik adabı olmak üzere. Hangi alandan kaç soru cevapladığınızın hiç bir önemi yok. Toplam verilen doğru cevap sayısı 35 olduğunuzda başarılı sayılırsınız.

Puan hesabı yaparken yaptığınız doğru sayısını 2 ile çarpmanız gerekiyor. Örneğin toplam 34 doğru yaptıysanız 68 puan alırsınız. Bu sebeple yapmanız gereken en düşük doğru sayısı 35 yanı 70 puandır.

Güncelliğini yitirmiş sitelerde eksik ve hatalı sorular veya eski sisteme ait sorular yer almaktadır. Eski sistemde sorular gündelik hayatta kullanılabilecek nitelikte olmayıp, sizin açınızda emek ve zaman kaybına neden olabilir. O yüzden doğru sayfada olduğunuzu bilmenizi isteriz. Yeni müfredat sınavın farkı sürücülerden olabildiğince, pratik konuları bilmeleri ve bunlarla ilgili temel bilgileri kullanabilmeleridir.

EHLİYET SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ: Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.

Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

SÜRÜCÜ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA NASIL İTİRAZ EDİLECEK: Ehliyet sınav sorularına, cevaplarına ya da sonuçlarına yapılacak olan itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içinde itiraz dilekçesi yazılarak ilgili kurum olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne yollanmalıdır.

İtiraz başvuruları için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden birisine ‘'Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla 20 TL itiraz ücreti yatırılması gereklidir. Ücretin ödendiğine dair makbuzu da alıp itiraz dilekçesine eklemelisiniz. Başvurusu, sınavı geçersiz sayılan adaylar ile sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Faksla yapılan itirazlarda dikkate alınmayacak olup itirazların cevaplanma sürecinde ÖDSGM'nin genel evrak kayıt tarihleri esas alınacaktır.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.