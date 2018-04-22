21 Nisan ehliyet sınav soruları kitapçık türüne göre cevapları

21 Nisan ehliyet sınav soru cevapları ne zaman açıklanacak sorusu sınav bitiminin ardından araştırılmaya başladı. Yılda 5 kez MEB tarafından yapılan ehliyet sınavının ikincisi 21 Nisan'da saat 14.00'te gerçekleştirildi. Ehliyet almak için 50 soruya cevap veren sürücü adayları şimdi sınavdan geçer not alıp almadıklarını için 21 Nisam Ehliyet sınav soru cevaplarının erişime açılmasını bekliyor. Adayların ehliyet sınavından geçmek için 70 puan almaları şart. 70 puan üstü alan adaylar ikinci aşama direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklar.

21 Nisan ehliyet sınav soru cevaplarının 5 iş günü içinde sürücü adaylarının erişimine açılması bekleniyor. MEB ile aynı anda 21 Nisan ehliyet sınav soru cevapları haberimizde olacak.

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR: Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

SÜRÜCÜ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA NASIL İTİRAZ EDİLECEK: Ehliyet sınav sorularına, cevaplarına ya da sonuçlarına yapılacak olan itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içinde itiraz dilekçesi yazılarak ilgili kurum olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne yollanmalıdır.

İtiraz başvuruları için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden birisine ‘'Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla 20 TL itiraz ücreti yatırılması gereklidir. Ücretin ödendiğine dair makbuzu da alıp itiraz dilekçesine eklemelisiniz. Başvurusu, sınavı geçersiz sayılan adaylar ile sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Faksla yapılan itirazlarda dikkate alınmayacak olup itirazların cevaplanma sürecinde ÖDSGM'nin genel evrak kayıt tarihleri esas alınacaktır.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.