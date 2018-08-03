2018 YKS tercihlerinde mimarlık barajı ne oldu?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2018 YKS tercihlerinde tepkilere neden olan başarı sıralamasında geri adım attı. Daha önce 200 binlere kadar düşürülen mimarlık fakültesi barajı 250 bine yükseltildi.

YÖK, 2018 YKS tercihlerinde kaliteyi artırmak için bazı fakülteler için barajı aşağıya çekti.

Bazı fakültelere ilişkin kontenjanların boş kalacağı yönündeki eleştiriler için YÖK, baraj puanını öğrenci lehine yeniden düzeltti. Buna göre daha önce düşürülen bazı fakültelerin baraj sırası genişletildi. Buna göre 200 bine kadar düşürülen mimarlık barajı 250 bine yükseltildi.

Yeni karara göre üniversitelerin mimarlık fakültelerini tercih etmek isteyen adayların en düşük 250 bininci sırada yer alması gerekiyor. Belirtilen barajın altında sıralamada yer alan öğrenciler mimarlık fakültesi tercihinde bulunabilecek.