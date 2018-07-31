2018 YKS tercihleri nasıl olacak? Sıralamaya dikkat

2018 YKS tercihleriyle ilgili kafalar karıştı. Geçtiğimiz yıllarda her alanda farklı puan türleri bulunurken bu yıl dört alanda da tek bir puan türü hesaplandı. Bu noktada doğru bir tercih için adayların, fakültelerin başarı sıralamaları değişeceği için tercihlerinde alt ve üst limitleri geniş tutmaları gerekiyor.

Eğitim Danışmanı Nur Erdem Özeren, bu yıl açıklanan puan hesaplamaları ve YKS tercihleriyle ilgili İnternethaber.com'un sorularını cevapladı. Gençlerin morallerini bozmamasını isteyen Özeren, sıralama barajlarının düşürülmemesi halinde kontenjanların boş kalabileceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"2017 yılında barajı aşan – puanı hesaplanan aday sayıları ile bu yıl barajı aşan – puanı hesaplanan aday sayılarını kıyaslayarak yaklaşık bir yorum yapmak mümkün. Geçen yıl adaylar seçtikleri LYS’lere giriyorlardı ve birçok öğrencinin yalnızca bir puan türünden puanları hesaplanıyordu. Bu yıl ise, herhangi bir testten 0,5 neti olan adayın ilgili puan türü hesaplandığı için, puanı hesaplanan aday sayıları oldukça arttı.

RAKAMLARA DİKKAT!

Örneğin, tüm sayısalcılar yaptıkları Matematik sayesinde Eşit Ağırlık puanına sahip oldular. Aynı şekilde EA’cıların da Matematik testi ile Sayısal puanları hesaplandı. EA’cıların Türkçe testleri ile Sözel, Sözelcilerin de Türkçe testleri ile Eşit Ağırlık puanları hesaplandı.

Bu da, 2017’de MF’den tercih yapma hakkı olan aday sayısını yaklaşık 300.000’den 429.000’e; eşit Ağılıktan tercih yapma hakkı olan aday sayısını 500.000 civarından 735.000’e; sözelde ise tercih yapma hakkı olan aday sayısını yine 500.000 civarından 900.000’e çıkardı. Dil’de ise bir miktar azalma söz konusu.

"BU RAKAMLAR NE ANLAMA GELİYOR?"

Gençler sonuçlarına bakıp üzülmesinler, bölümlerin geçen yılki başarı sıraları ile karşılaştırmak amacıyla baktıklarında doğru yorum yapmak için yaklaşık olarak barajı aşan adaylar oranı kadar daha yüksek sıralama gibi değerlendirebilirler.

Yani; sayısalcılar bu yılki sıralarının % 70’ini alıp geçen yıla öyle baksınlar. Bu yıl 100.000’inci görünen aday geçen yılki sistemle girseydi muhtemel 70.000’inci olacaktır, gibi. Eşit Ağırlık’ta bu oran 3’te 2’ye geliyor. Sözel’de ise neredeyse yarı yarıya.

Ancak bunlar genel istatistikler. Bu yüzdeler ilk 10.000’de daha az etki edecekken, 100.000 – 300.000 arasında farklı, 300.000 – 500.000 arasında farklı etki edecektir.

Ancak genel bir bakış ile bu şekilde yorumlanabilir.

Yine de bu da tek başına yeterli bir istatistik değildir, kontenjan değişimlerine de bakmak gerekir.

Örneğin Vakıf Üniversitelerine çoğunlukla ilk 100.000’deki adayların yerleştiği % 75 burslu kontenjanlar bu yıl oldukça arttığından, adaylar beklediğinden çok daha yüksek sıralamalara yerleşebilirler".

YENİ SİSTEM NE GETİRİYOR?

Her şeyden önce bu yıl ki puan hesaplamalarıyla, fakültelerin başarı sıralamaları yükselebilir. Örneğin ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2017 yılında MF4 puan türünde 2306 başarı sıralamasıyla öğrenci alırken, bu sene Sayısal puan türünde 3100 başarı sırasıyla öğrenci alabilir.

Bu nedenle adayların tercihlerinde alt ve üst limitleri geniş tutmaları (Örneğin eğer başarı sıralaması 10.000 ise adayın, tercihlerini 7.000-20.000 aralığında yapması) gerekiyor.