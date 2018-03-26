2018 POMEM başvuru sayfası erişimi uzadı-son gün ne zaman?

POMEM başvuru süresi 1 hafta uzadı POMEM başvuruları devam ediyor son gün 30 Mart Cuma günü olarak açıklandı. Yoğunluktan dolayı uzayan 22. dönem POMEM başvuruları www.pa.edu.tr sayfasından e devlet şifresiyle öğrenilecek. 10 bin polis alımı için ön başvuru sayfasına kayıt olan adaylar POMEM başvuru ücreti olarak 100 lirayı Halkbank'a yatıracaklar.

POMEM polis alımı başvuru şartları, sürecin uzatılmasının ardından araştırılmaya devam ediliyor. 22. Dönem POMEM polis alımı başvurusu kapsamında sürecin detaylarını araştıran vatandaşlar, sorgulamalarına kaldığı yerden devam ediyor. Peki, POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, POMEM başvuru şartları ve detaylı bilgiler

POMEM BAŞVURUSU 30 MART'A KADAR UZATILDI: Normal takvime göre 23 Mart tarihinde sona ereceği duyurulan POMEM başvurusu, yoğunluk sebebiyle 1 hafta daha uzatıldı. Buna göre POMEM başvurusu 30 Mart mesai bitimine kadar gerçekleştirilebilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR: POMEM polis alımı başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olunması gerekmektedir. Eğer bu şifreye sahip değilseniz en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz.

Aşağıda yer alan başvuru linklerine tıkladıktan sonra, E-Devlet şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Bu aşama sizi başvuru sayfasına yönlendirecektir. Başvuru sayfasında ise sizin bilgilerinizin yanı sıra evliyseniz eşinizin çalıştığı kurum ve pozisyon da ön bilgi olarak istenecektir.

Polis alımı başvurusu, 12-30 Mart tarihleri arasında E-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ÖN LİSANS SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR: İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 12 Mart 2018 saat 09:00’dan 23 Mart 2018 saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “22. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. Halkbank’ın internet bankacılığından ve diğer bankaların, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.)

Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “22.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Emniyet teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

22'nci Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlardan bazıları şöyle:

"- T.C. vatandaşı olmak,

- Ön lisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

- Kadınlar için 162 santimetre, erkekler için 167 santimetreden kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirlenen koşulları taşımak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak."

Başvuruda bulanacak adaylar, aranan şartların tamamı ile ileride açıklanacak sınav takviminin takibini Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden yapabilecek.