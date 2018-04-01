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2018 Nisan ayındaki önemli günler haftalar rehberi

2018 Nisan ayındaki önemli günler haftalar rehberi

2018 yılının Nisan ayındaki önemli günler ve haftalar neler, 2018 Nisan ayında resmi tatil var mı, Nisan ayında hangi önemli günleri kutlayacağız? 2018 Sağlık haftası, kutlu doğum haftası, 23 Nisan, Polis Teşkilatının kuruluşu gibi önemli günler Nisan ayında. İşte 2018 Nisan ayındaki önemli günler takvimi

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Eklenme Tarihi: 01-04-2018 13:30 - Güncelleme: 01-04-2018 13:20

2018 yılının Nisan ayındaki önemli günler ve haftalar neler, 2018 Nisan ayında resmi tatil var mı, nisan ayında hangi önemli günleri kutlayacağız?

2018 Kanserle savaş haftası, sağlık haftası, 23 Nisan, turizm haftası ve pilotlar gününü hangi günde kutlanacak?  İşte 2018 Nisan ayındaki önemli günler takvimi.

2018 Nisan ayı içinde en önemli günler arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Polis Teşkilatının Kuruluşu, pilotlar günü, kutlu doğum haftası, ebeler haftası ve Turizm haftası var.

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