2018 Milli Piyango tam liste bilet sorgulama

2018 yılbaşı çekilişinde ise büyük ikramiye 61 milyon lira olarak belirlendi. 31 Aralık 2017'yi 1 Ocak 2018'e bağlayan gece önce yılbaşı özel çekilişinde amortiler belirlenecek. Saat 23.45'te ise 2018 yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesini kazanan numara açıklanacak. Yılbaşı sıralı tam listesi de yeni yılın ilk dakikalarında duyurulacak.

2018 yılbaşı Milli Piyango özel çekişili için geri sayım sürerken bilindiği gibi Aralık ayında çekiliş olmadı. 2017 yılının son büyük ikramiyesi 29.11.2017 tarihli Milli Piyango çekilişinde verildi. Son çekilişte amortiler 0 ve 6 rakamlarına çıktı. Büyük ikramiye kazandıran numara ise 313622 oldu. Büyük ikramiyenin çıktığı yerler ise Ankara, İzmir ve İstanbul olarak duyuruldu. Milli Piyango idaresi 2017 yılının son çekilişini geçen ay yapmış ve büyük ikramiye çeyrek bilete çıkmıştı. Son çekilişte ikramiye kazandıran numalar şöyle oldu: 2500000 TL ikramiye kazanan numaralar : 313622 / 200000 TL ikramiye kazanan numaralar : 450228 / 20000 TL ikramiye kazanan numaralar : 021740 - 205870 / 10000 TL ikramiye kazanan numaralar : 032544- 083666 - 415028 / 5000 TL ikramiye kazanan numaralar : 001714 -042913 -045910-198820 -253379 -276102- 363642-392077-413350- 489576

1000 TL ikramiye kazanan numaralar : 004153 016024 016035 024245 031514 036668 041316 045268 048755 050821 053564 066476 070759 092814 107540 107910 107970 109557 117016 122090 123412 137358 141701 146995 149154 153377 156286 157068 162853 164273 164948 174063 177360 177556 218252 223527 223696 225092 227213 228912 234804 236594 239435 246835 248939 251335 267089 267527 269379 270863 277299 281187 283618 285155 285206 288588 292829 302925 311194 314887 317066 318169 320032 320520 322107 322356 323089 327371 329734 338546 344731 348438 350639 354919 356849 359854 360629 363929 367121 382538 388304 391237 416079 417321

417673 422529 428203 429627 443061 446442 446575 450022 456834 460422 461441 467478 472757 474172 478955 491916



300 TL ikramiye kazanan numaralar : 004126 005346 005760 007181 014102 017525 019211 020074 020897 023568 025916 028693 029717 034407 034540 034877 035929 036316 054016 054022 054777 062216 069684 077686 080264 086350 092749 094620 096973 108109 110905 120808 122006 122488 124581 127904 128227 129626 129779 136593 140269 142499 151615 155104 155607 159154 159262 162317 164577 168163 169000 174890 180606 190280 194221 195022 195351 198077 206197 206415 209180 210021 211300 211803 214373 215632 216773 221777 223814 233379 236677 237319 247181 251217 251301 251893 255040 256368 262555 264568 272518 273628 274677 275060 280414 281952 284562 286118 287567 289853 295049 295771 301874 302518 316275 320306 325031 325981 326017 326256 335412 338866 341176 341330 341740 342228 344297 347909 349144 354371 359055 361510 362274 362355 375880 381333 384960 386292 386404 387211

388474 392612 398843 400295 405467 412490 413607 421679 423785 426386 436279 436974 440943 444459 445378 449512 449812 457294

458648 466985 470913 472209 473375 476252 486553 486587 491675 492583 495153 495407

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar : 01407 02200 03101 03328 05227 10813 12796 14933 18896 20670 24488 25580

26072 27522 33789 35389 37947 38246 41089 49443 49829 50653 51401 53828 55814 58352 58581 60193 68255 68914 71455 76374 76874 77234 84019 84117 85478 89251 90800 93256



Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar :

0516 1032 1657 2258 2377 3653 5256 6090 7906 7967 8075 8671

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar :

156 189 316 328 407 440 645 696 790 914

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar :

21 41 46 56 58 59 73 93

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar : 0 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar :

013622 113622 213622 303622 310622 311622

312622 313022 313122 313222 313322 313422

313522 313602 313612 313620 313621 313623

313624 313625 313626 313627 313628 313629

313632 313642 313652 313662 313672 313682

313692 313722 313822 313922 314622 315622

316622 317622 318622 319622 323622 333622

343622 353622 363622 373622 383622 393622

413622