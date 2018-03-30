2018 AÖIHL sınav giriş belgesi alma-Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınav giriş yeri sayfası

2018 AÖIHL sınavıyarın yani 31 Cumartesi günü iki oturum şeklinde yapılacak. 2018 Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavı giriş belgesi alma Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavı 2018 AÖIHL sınav giriş yeri öğrenme sayfası haberimizde.

MEB'DEN YENİ AÖIHL TARİHİ AÇIKLAMASI: AÖIHL sınavlarının ertelenmesine dair MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde 17 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Ortaokulu Sınavı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. AÖIHL 2. Dönem Sınavı için giriş yerleri 26 Mart 2018 tarihinde yayınlanacak olup, sonuçları da 19 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 AÖIHL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

AÇIKLAMALAR (LÜTFEN OKUYUNUZ)

* Açık Öğretim Liseleri Müdürlükleri yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına sahiptir.

*Açık Öğretim Liseleri Kısaltmaları, Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL)

* İş bu Sınav Takvimi İşlemleri Açık Öğretim Liselerinin tamamını kapsamaktadır.



* Sınav İrtibat Merkezi öğrencinin o sınav döneminde sınava girmek istediği yeri ifade etmektedir. Takvimde belirtilen tarihler dışında sınav yerlerinde değişim (MEB Merkezi Sınav Yönergesinde belirtilen haller dışında) yapılmayacaktır. Bu nedenle öğrencilerimiz, bu tarihler arasında kendi

sayfalarından ya da İrtibat Bürolarımız aracılığıyla Sınav İrtibat Merkezlerini güncellemelidir.

*Ders Seçim İşlemleri öğrencilerimizin kendi sorumluluğunda olan işlemlerdir. Bu sebeple öğrencilerimiz belirtilen tarihler arasında mutlaka ders seçme işlemlerini kendi sayfalarından ya da

İrtibat Bürolarımız aracılığıyla yapmalıdır.

* Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.

Dikkat: Öğrencimizin seçmiş olduğu ders, tek bir ders dahi olsa merkez tarafından ders tamamlaması yapılmayacaktır.

Dikkat: 2017_2 Döneminde Ortaokul/İlköğretim Diplomasıyla İlk Kayıt/Yeni Kayıt yaptıran Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ders seçim işlemleri otomatik olarak gerçekleşecektir. Bu öğrenciler ders seçimi işlemi yapmayacaktır.

* Yeni Kayıtlar, Açık Öğretim Lisesi için, 1. ve II. dönemler; Mesleki Açık Öğretim ve Açık Öğretim İmam Hatip Liseleri için sadece 1. dönemde alınmaktadır.