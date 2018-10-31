2 bin 84 hakim ve savcı ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, bin 958 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 126 idari yargı adayı, 16 Ekim'de yapılan ad çekme sonucu kapsamında HSK tarafından atandı. Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.